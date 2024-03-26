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У Хмельницькому під час пожежі врятували трьох людей
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У Хмельницькому під час пожежі врятували трьох людей

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Пожежа у багатоповерхівці
У багатоповерхівці Хмельницького палає квартира, 26 березня 2024. ДСНС у Хмельницькій області

У Хмельницькому під час пожежі в багатоповерхівці, яка сталася сьогодні, 26 березня, працівники ДСНС врятували трьох людей, з них двоє дітей.

Про це повідомили у ДСНС в Хмельницькій області.

За їхньою інформацією, 26 березня о 13:05 на вулиці Зарічанській палала квартира в 11-ти поверховому житловому будинку. Дим із вікон на п'ятому поверсі помітили мешканці та викликали працівників ДСНС.

У Хмельницькому під час пожежі врятували трьох людей
Працівник ДСНС підіймається у квартиру, щоб врятувати людей, 26 березня 2024. ДСНС у Хмельницькій області

"Під час розвідки із задимлених верхніх поверхів рятувальники вивели на свіже повітря трьох людей, з них двоє – діти 2013 та 2015 років народження. Їх життю нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні.

У Хмельницькому під час пожежі врятували трьох людей
Працівник ДСНС несе в руках дівчинку, яка перебувала у задимленій квартирі, 26 березня 2024. ДСНС у Хмельницькій області

Пожежу, що розповсюдилася площею 30 кв. м, було ліквідовано.

Наразі причина займання встановлюється.

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