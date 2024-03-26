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"Вільні читають українською": для укриттів Херсонщини передали ще понад 430 книг з усієї України
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"Вільні читають українською": для укриттів Херсонщини передали ще понад 430 книг з усієї України

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Херсонщина, книги для укриттів
Херсонщина, книги для укриттів, які збирали усією Україною, 26 березня 2024 рік. Фото: Володимир Клюцевський/Facebook

Молодіжний проєкт "Книги в укритті" отримали ще 432 книги з усіх куточків України для укриттів Херсонщини. Їх передали у рамках всеукраїнської акції "Вільні читають українською".

Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський.

"Особлива вдячність Віталії Фляшко із Міжгір'я Закарпатської області. Вона відправила 240 книг для дітей. Дякуємо усім небайдужим поціновувачам книг, хто підтримує жителів Херсонщини у ці непрості часи", — йдеться у повідомленні.

Акції "Вільні читають українською" та "Один студент — одна книжка для Херсона" триває. До неї можуть долучитись усіх охочі, написав посадовець.

11 лютого 2024 року у Херсоні в Корабельному районі, який постійно обстрілює армія РФ, в одному з укриттів відкрили "Book Shelter".

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