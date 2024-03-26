У Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги з нагоди Міжнародного дня театру оголосили благодійну акцію-лотерею "Кава з улюбленим актором", зібрані донати від якої спрямують на придбання автомобіля для одного із військових підрозділів ЗСУ.

Про це Суспільному розповіла завідувачка літературно-драматичної частини театру Юлія Ковальчук.

За її словами, акція, під час якої всі охочі можуть обрати собі улюбленого актора житомирського театру та за донат поспілкуватися із ним за горнятком кави в одній із кав'ярень міста, у закладі організували вперше. Умови участі виклали у соцмережах.

У Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги оголосили благодійну акцію-лотерею "Кава з улюбленим актором", Житомир, 26 березня 2024 року. Житомирський академічний музично-драматичний театр

"Влаштувати такий відкритий благодійний захід для житомирян ми вирішили два дні тому. Такого раніше не практикували. Написали про це пост у соцмережі. Працює лотерея так: ви надсилаєте донат на зазначений рахунок, до переказу у коментарях вказуєте, хто ви, номер вашого телефону та, звісно, ім'я улюбленого актора, з яким хочете зустрітися за філіжанкою кави для цікавої розмови. Далі за допомогою генератора випадкових чисел ми оберемо трьох щасливчиків ", — сказала Юлія Ковальчук.

Всі, хто стане переможцями у театральній лотереї, зустрінуться саме з тими акторами, яких вони обрали. Імена переможців також опублікують у соцмережах. А далі за вказаним номером телефону з ними зв'яжуться і обговорять зручний для всіх день і час зустрічі.

Зі слів Юлії Ковальчук, самі актори побачення тет-на-тет зі своїми глядачами у такому форматі сприйняли дуже позитивно. Вважають, що такі зустрічі будуть не тільки взаємно приємними, а й корисними, бо кінцева їх мета — допомогти військовим здобувати перемогу для України у війні проти Росії.

"Мета нашої акції — зібрати гроші на придбання автомобіля для мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону ЗСУ. Загалом потрібна сума —200 тисяч гривень. Станом на 26 березня ми вже зібрали 117 тисяч 800 гривень. Думаю, ця акція на фінальному етапі буде якраз помічною", — розповіла Юлія Ковальчук.

Завліт театру розповіла, що збором грошей для ЗСУ у театрі займаються із першого дня повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України. Для цього із власної ініціативи акторів та всіх працівників встановили благочинну скриньку, куди щоразу під час вистав, і не тільки, всі, включаючи і глядачів та шанувальників театру, громадили спільні донати. Зібрані гроші через волонтерів передавали для потреб ЗСУ.

У Житомирському музично-драматичному театрі оголосили про черговий збір грошей на допомогу ЗСУ, березень 2024 року.

"Волонтерський рух у театрі очолює акторка Олена Заведія. Вона першою запропонувала встановити таку скриньку. А минулого року театр підписав меморандум із благодійним фондом "Territory UA". За весь час зібраними донатами ми доєдналися до придбання 3 автівок, більше 5 зарядних пристроїв, двох тепловізорів для ЗСУ. Військову амуніцію передавали для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Луганського прикордонного загону, для захисників стрілецького батальйону на Бахмутському напрямку, для захисників на Куп'янському напрямку та іншим військовим підрозділам", — сказала представниця театру Юлія Ковальчук.

Раніше Суспільне писало, що колективи Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені. І.Кочерги, Житомирської обласної філармонії Святослава Ріхтера, Житомирського обласного академічного театру ляльок долучилися до акції пам'яті людей, які загинули в драмтеатрі у Маріуполі внаслідок скидання на будівлю театру авіабомби російським літаком 16 березня 2022 року.

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