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Ремонт площі, нова вбиральня, модернізація водопостачання: що робитимуть у Новгород-Сіверській громаді у 2024 році
МІСЦЕВА ВЛАДАЛЮДИРемонтРегіони

Ремонт площі, нова вбиральня, модернізація водопостачання: що робитимуть у Новгород-Сіверській громаді у 2024 році

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Новгород-Сіверський
Новгород-Сіверський. Суспільне Чернігів

У Новгород-Сіверській громаді протягом 2024 року планують завершити ремонт центральної площі, засипати провалля на водовідвідній споруді, встановити нову вбиральню на ринку та розпочати модернізацію водопостачання в селах. Також шукатимуть гроші для будівництва бомбосховища Новгород-Сіверського ліцею №1.

Про це під час річного звіту 26 березня розповіла голова громади Людмила Ткаченко. З її слів, за проєктно-кошторисною документацією для будівництва бомбосховища в ліцею потрібно 101 мільйон гривень.

"Ми активно працюємо і з народними депутатами, і з міністерствами, щоб все-таки допомогли фінансово побудувати бомбосховище, бо це на сьогодні єдине, що стримує, щоб діти не ходили в школу".
Ремонт площі, нова вбиральня, модернізація водопостачання: що робитимуть у Новгород-Сіверській громаді у 2024 році
Голова Новгород-Сіверської громади Людмила Ткаченко. Суспільне Чернігів

Капітальний ремонт центральної площі князя Ігоря, який розпочали перед повномасштабним вторгненням, планують завершити у квітні 2024 року.

"Уже підрядна організація завозить матеріали, встановили вагончик. Обіцяють, якщо погодні умови дозволять, вони у квітні завершать ремонт площі", — сказала Людмила Ткаченко.

Як ремонтували центральну площу у 2022-му Суспільне знімало сюжет:

Ремонт набережної у Новгороді-Сіверському залишиться призупиненим через повномасштабне вторгнення, каже Ткаченко. Набережну почали ремонтувати восени 2021 року за кошти надані Євросоюзом. Проєкт тоді оцінили в 11,5 мільйонів гривень.

Як через повномасштабне вторгнення недобудували набережну та центральну площу — дивіться у сюжеті, який зняли у 2022 році:

На водовідвідній споруді на вулиці Шевченка, де після ремонту знову просів ґрунт, відновлювальні роботи проведуть до літа, сказала Ткаченко.

Як ліквідовували провалля дивіться у сюжеті, який зняли у 2022 році:

Проєкт модернізації водопостачання в громаді планують розпочати за гроші з Франції. В цей проєкт увійшли п’ять старостинських округів: Команський, Горбівський, Кудлаївський, Дігтярівський, Об’єднанський.

"Ми самі до них звернулись з такою проблемою, вони нас підтримали. Є бажання у французів замінити систему водопостачання, ми би хотіли, звичайно, і водонапірні вежі, але вже будемо чекати фінансування, на що і наскільки готові вони", — каже Ткаченко.

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