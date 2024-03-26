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Два місяці вважали безвісти зниклим: у Хмельницькому попрощалися із захисником Максимом Вільчинським
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Два місяці вважали безвісти зниклим: у Хмельницькому попрощалися із захисником Максимом Вільчинським

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Сьогодні, 26 березня, у Хмельницькому попрощалися з 49-річним Максимом Вільчинським. Воїн загинув 11 січня 2024 року під час виконання бойового завдання. Понад два місяці бійця вважали зниклим безвісти.

Про це Суспільне Хмельницький розповів друг сім’ї загиблого Віталій Карачун.

Попрощатися з 49-річним Максимом Вільчинським прийшли його близькі, друзі та знайомі. Чоловік загинув 1 січня 2024 року біля населеного пункту Нововодяне на Луганщині — разом із побратимами не повернувся з бойового завдання, каже Віталій Карачун.

"На четвертий день сказали, що вони не повернулися з завдання, пропали безвісти. Два з половиною місяці їх шукали, не могли знайти. У вівторок зателефонували рідним, що тіло Максима знайшли. Він і ще четверо бійців були в бліндажі у сірій зоні", — розповідає чоловік.

Військовий Максим Вільчинський з Хмельницького
Військовий Максим Вільчинський. Суспільне Хмельницький

За словами Віталія Карачуна, до повномасштабного вторгнення Максим Вільчинський працював на овочевій базі, а у вересні минулого року його мобілізували.

"Він раніше в армії не служив, але його призвали, він проходив початкову військову підготовку на рівненському полігоні. А потім послали вже туди, на фронт. Дуже добрячим був. Умів готувати, мав кулінарні здібності. Ні в чому не відмовляв, мамі завжди допомагав", — говорить друг сім'ї.

Максим воював у прикордонному загоні, розповідає колега його матері Катерина.

"Був досить таки енергійним, виваженим. Позитивна така дитина. Як усі діти, цікавився технікою. Вони з батьком, його батько радіотехніком був, у цій сфері досить обізнані були. Батько його помер п'ять років тому", — розповідає жінка.

За словами Катерини, з рідних у Максима Вільчинського залишилася лише мати. Він був її єдиним сином.

Поховали захисника на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому.

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