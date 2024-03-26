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У 20-кілометровій прикордонній зоні на Новгород-Сіверщині виїхало близько половини населення
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У 20-кілометровій прикордонній зоні на Новгород-Сіверщині виїхало близько половини населення

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Евакуація жителів прикордоння на Чернігівщині
Евакуація жителів прикордоння на Чернігівщині. Поліція Чернігівської області

З 20-кілометрової прикордонної зони Новгород-Сіверської громади виїхало близько половини населення, там не обробляються поля та не ведеться лісозаготівля.

Про це розповіла голова громади Людмила Ткаченко під час звіту за 2023 рік.

За її словами, станом на 1 січня 2022 року, у 20-кілометровій зоні проживало 2 741 людина, а станом на 1 січня 2024 року, їх залишилось 1 490.

Більшість цих людей покинули прикордонні села саме у 2023 році.

Голова Новгород-Сіверської громади Людмила Ткаченко про евакуацію людей з прикордоння у 2023 році
Людмила Ткаченко. Суспільне Чернігів
"Протягом 2023 року з прикордонних сіл, що входять у 20-кілометрову зону від кордону перемістилися 1 251 людина", — сказала Людмила Ткаченко.

Також вона додає, що останнім часом обстріли прикордонних сіл стають більш інтенсивними у порівнянні з попереднім періодом.

"Був такий період, що місяців три від людей з Грем'яча не було жодної заяви на евакуацію, зараз знову активізувались люди – маємо десь дві заяви на тиждень на перевезення в більш безпечні місця. У Грем’ячі, якщо раніше по околицях села били, то зараз б’ють по центру села, намагаються влучити в інфраструктуру".

Через обстріли на прикордонні громади не обробляються сільгоспугіддя, в лісах не здійснюються рубки, сказала Ткаченко.

"Грем’яч, Бучки, Михальчина Слобода, Будо-Вороб’ївська, Кам’янська Слобода, наразі перебувають під постійними обстрілами. Лісові масиви та земельні ділянки, які розташовані на території цих населених пунктів, є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами, тому всі сільськогосподарські роботи та роботи щодо проведення рубок на даній території не здійснюються".

За словами голови громади, з 1 січня 2024 року міськрадою розглядаються заяви аграріїв, які подають на те, щоб надати їм пільгу зі сплати місцевих податків.

"Це мінус у місцевий бюджет, але не можемо пред’явити їм претензії, бо аграрії на сьогодні не обробляють 40% сільськогосподарських земель".

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