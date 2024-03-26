26 березня — два роки як силами 93 бригади “Холодний Яр” та місцевої тероборони був звільнений від російських військ Тростянець. За майже місяць окупації, за інформацією міського голови Юрія Бови, у місті були пошкоджені або знищені 1550 об’єктів. Загальні збитки громади сягають понад 100 млн доларів. Такі цифри у 2022 році озвучили фахівці проєкту Rebuild UA, які фіксували руйнування. Серед усього був пошкоджений і музейно-виставковий центр “Тростянецький”. Його працівники до другої річниці деокупації зібрали експонати того періоду та нині демонструють відвідувачам. Що вдалося відновити — бачили наші кореспонденти.

"Місце артобстрілу, березень 2022 року” — табличка із таким написом нині зустрічає відвідувачів музейно-виставкового центру “Тростянецький” на вході. Поряд вирва та пошкоджене приміщення, де був краєзнавчий музей.

Табличка біля музейно-виставкового центру “Тростянецький”. Суспільне Суми

Два роки тому під час окупації міста російські військові у пам’ятці архітектури 18 століття — фортеці "Круглий двір", яка розташована поруч, сховали свою техніку, згадує нині виконувачка обов'язків директора центру Аліна Толстих. У баштах організували снайперські лежанки. Досі на фортеці є напис російською “Ми тут”.

Фортеця "Круглий двір". Суспільне Суми

Поки, говорить очільниця закладу, відремонтувати краєзнавчий музей не змогли, бо це пам'ятка архітектури національного значення: "Щоб їх ремонтувати, потрібні спеціальні дозволи із Міністерства культури і, що там говорити, великі кошти. Були створені комісії, які оглядали пошкодження і направлені листи до Міністерства культури, шукаємо спонсорів, можливо будуть грантові кошти, які допоможуть відновити у повному обсязі роботу нашого закладу".

Фортеця "Круглий двір". Суспільне Суми

Свою роботу музей відновив через чотири місяці після деокупації, у серпні 2022 року.

Музейно-виставковий центр “Тростянецький”. Суспільне Суми

Відтоді створили ще одну залу, де зібрали предмети із періоду, коли в місті були російські військові. Тут є одяг, частини зброї, особисті речі та фото, на яких місто одразу після звільнення.

Музейно-виставковий центр “Тростянецький”. Суспільне Суми

"Ця виставка цінна в комплексі. Тим, що саме це все представляє те, що приніс так званий “русскій мір”. Так одним із цікавих таких музейних предметів є ось така листівочка, лист російського окупанта, де відповідно цей окупант розповідає про те, що вони не винні, вони не мають ніякої влади, їм там наказали, що ми великі друзі і так далі та разом із цим листом було знайдено також ось така ось карточка, де поруч із українським прапором його там трошечки так видно він домалював ручкою просто-напросто ще й російський прапор. Так типу ми дуже великі браття, друзі і так далі, хоча очевидно, що тут про якесь братерство і навіть про співдружність абсолютно не йдеться", — розповідає головна зберігачка музейно-виставкового центру “Тростянецький” Ангеліна Кулішова.

Лист російського військового, який зберігаться у музеї. Суспільне Суми

Протягом минулого року заклад відвідали близько 2,5 тисяч людей, розповідає Ангеліна Кулішова. Якщо раніше до них приїздили гості з інших областей та з-за кордону, то нині у більшості — це мешканці громади. "Потік людей звісно ж набагато зменшився, порівняно із довоєнними показниками. Це пов'язано із багатьма факторами: відстанню до кордону, бо до Тростянця 35 км і багато людей просто-напросто боїться через воєнні ризики. Запрошуємо містян, запрошуємо дітей, робимо виставки, тобто робимо все, що є в наших руках, які інструменти є в наших руках, намагаємося не занепадати духом", — говорить жінка.

Ангеліна Кулішова. Суспільне Суми

З періоду окупації наразі назбирали понад півтори сотні експонатів, говорить Ангеліна Кулішова. Мешканці міста продовжують приносити до музею речі, які стали свідками окупації. "На щастя наші містяни розуміють абсолютно, наскільки це важливо як для нас, так і для них. Якби не болюча, страшна була ця тематика, це важливо для нас, для нашої історії і для збереження", — зазначає головна зберігачка музейно-виставкового центру.

Музейно-виставковий центр “Тростянецький”. Суспільне Суми

Під час окупації найбільш пошкодженим серед будівель комплексу був краєзнавчий музей. Вхідні двері, яким понад 100 років, нині відновлюють у Івано-Франківську, говорить Аліна Толстих. Коли ж зможуть відновити весь краєзнавчий музей, планують збільшити залу із експонатами періоду окупації, аби показати відвідувачам те, що зробили у місті російські війська.

Аліна Толстих. Суспільне Суми

Нещодавно ми розповідали, як Тростянець відновлюється після російської окупації.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram