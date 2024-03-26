На приватизацію виставили державний ремонтно-механічний завод на Волині

Фонд держмайна України виставив на приватизацію державне підприємство "Нововолинський ремонтно-механічний завод".
Стартова вартість майнового комплексу — понад 51 мільйон гривень, повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
На продаж виставили 32 будівлі та споруди, площа яких майже 9,3 тисячі квадратних метрів. Об’єкти розташовані у місті Нововолинськ та селищі Шацьк. Крім того, до майнового комплексу входять земельні ділянки площею майже 3,9 гектара.
Впродовж 2021-2023 років державне підприємство виконувало роботи та надавало послуги з розподілення електроенергії. Зараз завод повністю відключений від електроенергії.
Станом на грудень 2023 року прострочена кредиторська заборгованість Нововолинського ремонтно-механічного заводу становила 7 086 008 гривень, в тому числі заборгованість із заробітної плати 148,5 тисяч гривень.
Які умови висувають новому власнику
За умовами аукціону, новий власник зобов’язаний протягом шести місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, який буде на дату переходу права власності, наголосив Віталій Коваль.
Ще одна з умов приватизації — не допустити звільнення працівників приватизованого підприємства. Аукціон відбудеться онлайн 16 квітня в системі "Prozorro.Продажі".
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