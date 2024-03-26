На приватизацію виставили державний ремонтно-механічний завод на Волині

Фонд держмайна України виставив на приватизацію державне підприємство "Нововолинський ремонтно-механічний завод".

Стартова вартість майнового комплексу — понад 51 мільйон гривень, повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

На продаж виставили 32 будівлі та споруди, площа яких майже 9,3 тисячі квадратних метрів. Об’єкти розташовані у місті Нововолинськ та селищі Шацьк. Крім того, до майнового комплексу входять земельні ділянки площею майже 3,9 гектара.

Впродовж 2021-2023 років державне підприємство виконувало роботи та надавало послуги з розподілення електроенергії. Зараз завод повністю відключений від електроенергії.

Станом на грудень 2023 року прострочена кредиторська заборгованість Нововолинського ремонтно-механічного заводу становила 7 086 008 гривень, в тому числі заборгованість із заробітної плати 148,5 тисяч гривень.

Один з цехів державного ремонтно-механічного заводу у Нововолинську, який виставили на приватизацію. Фонд державного майна України

Які умови висувають новому власнику

За умовами аукціону, новий власник зобов’язаний протягом шести місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, який буде на дату переходу права власності, наголосив Віталій Коваль.

Ще одна з умов приватизації — не допустити звільнення працівників приватизованого підприємства. Аукціон відбудеться онлайн 16 квітня в системі "Prozorro.Продажі".

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