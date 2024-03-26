У медичному центрі "Міста добра" в Чернівцях планують облаштувати ще одне відділення для важкохворих дітей. Зараз в одному з відділень надають реабілітаційні послуги, а в іншому, паліативному, доглядають невиліковних дітей.

Усі 30 стаціонарних місць переповнені, а щодня отримують дзвінки щодо допомоги з усієї країни, тому хочуть розширити центр. Що для цього потрібно — читайте у публікації Суспільне Чернівці.

Паліативне відділення у Місті добра в Чернівцях. Суспільне Чернівці

"Хтось називає їх "безперспективними", а ми їх називаємо "коханими та найкращими". І завдання тут — покращити їхню якість життя", — розповідає директор медичного центру "Міста добра" Денис Колюбакін.

Центр, яким керує Денис, наразі поділений на два відділення. В одному — реабілітують дітей. З ними працюють зокрема фізичні терапевти, які покращують мʼязовий тонус пацієнтів. У іншому, паліативному відділенні, цілодобово доглядають дітей, яких не можна вилікувати.

"Щодня з усіх куточків України телефонують: "Візьміть, візьміть". Тому ми потребуємо розширення площі й збільшення обладнання. Багато спеціалістів потребуємо, бо постійно збільшується кількість дітей", — розповідає Колюбакін.

Курс реабілітації триває по-різному. Зазвичай в межах трьох тижнів. Водночас паліативні діти можуть перебувати довше, залежно від важкості їхнього стану, каже педіатриня Наталя Попадюк.

"Бувають важкі пацієнти з вадами розвитку центральної нервової системи, після перенесеного травматизму при народженні, і, як наслідок, гідроцефалією. За ними потрібен постійний догляд", — розповідає Попадюк.

За словами Колюбакіна, зараз у паліативно-хоспісному відділенні перебуває 19 дітей. Найменшим 3 місяці. Щодо паліативних хворих звертаються частіше. Водночас понад 20 дітей проходять реабілітацію.

"Навіть ця лялечка Вікуся, зверніть увагу, дитина не знає болю, не знає, що таке пролежні, що таке парентеральне харчування болісне. Тобто вона покрита усіма потребами, як всі інші діти", — каже Колюбакін.

Особливістю центру є те, що поселити тут можуть не лише дитину, яка потребує допомоги, а й маму. Водночас багато дітей не мають батьків та потребують цілодобового догляду, розповідає засновниця "Міста добра" Марта Левченко.

Медичний центр має ліцензію для надання послуг, але не є державним та не отримує держфінансування.

"Є 30 ліжок і всі вони зайняті. Діємо виключно завдяки підтримці людей, небайдужих, ми їх називаємо чарівниками. Зараз ми маємо вільне приміщення, там триває ремонт, тому ми шукаємо людей, які допоможуть закупити медичні ліжка. Буде ще 13 ліжок та лабораторія", — каже Левченко.

Приміщення в Місті добра, яке ремонтують. Суспільне Чернівці

Як планують облаштувати нове відділення. Фото надала Марта Левченко, засновниця "Міста добра"

За словами Левченко, підрахували, що для утримання однієї хворої дитини потрібно 30-35 тисяч гривень. Йдеться про спеціальне харчування та спеціалізованих лікарів у штаті.

Хто може отримати допомогу

Реабілітаційну та паліативну допомогу у кризовому центрі можуть отримати діти віком від місяця до 19 років. Зокрема:

які мають порушення рухових функцій та потребують цілодобового догляду, фізичної реабілітації та фізіотерапії;

мають складні діагнози чи невиліковні хвороби й потребують паліативного догляду;

яких виховує тільки один із батьків чи опікунів;

з багатодітних сімей;

з родин, які перебувають у складних сімейних обставинах;

з родин з прифронтових регіонів та які постраждали через війну.

Куди звернутися

Щоб отримати реабілітаційні послуги або паліативну допомогу, можна написати на електронну адресу: [email protected]. Або телефонувати за номерами: 099 200 01 03 та 050 243 69 71⁣⁣.

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