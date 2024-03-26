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На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях
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На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях

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Військові з Чернігівщини, які загинули на війні
Військові ЗСУ, які полягли в боях. Чернігівський обласний ТЦК та СП

На Чернігівщині 26 березня попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях на Донеччині та Харківщині.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Молодший лейтенант Віталій Мостовий народився 23 лютого 1996 року в місті Прилуки Чернігівської області. Навчався в Гурбинській школи І-ІІІ ступенів, а після неї — на економічному факультеті Національного університету "Чернігівська політехніка", водночас навчався на військовій кафедрі.

На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях
Молодший лейтенант Віталій Мостовий. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Займався підприємницькою діяльністю, потім працював у торгівельній сфері. З часом повернувся до Чернігова.

У 2023 році став до лав ЗС України. Служив на посаді командира стрілецького взводу.

Загинув 27 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Провели в останню путь та поховали воїна в селі Гурбинці Прилуцького району Чернігівської області.

Солдат Олександр Сидоренко народився 6 жовтня 1972 року в селі Хибалівка Куликівської громади. Після закінчення школи навчався у Куликівському ПТУ (нині Куликівський ПАЛ).

Після здобуття освіти працював трактористом, комбайнером у рідному селі в колгоспі, а згодом — кочегаром у школі та сільській раді.

На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях
Солдат Олександр Сидоренко. Чернігівський обласний ТЦК та СП

У 2023 році долучився до лав Збройних Сил України. Служив на посаді водія-радіотелефоніста.

Загинув 18 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.

Провели в останню путь та попрощались з військовим у рідному селі.

Старший солдат Іван Дуброва народився 16 лютого 1992 року в селі Великий Листвен Чернігівської області. Після закінчення школи опанував професію кухаря, проте після цього знайшов себе у будівельній справі.

На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях
Старший солдат Іван Дуброва. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Проходив строкову військову службу в Києві. У 2014 році став на захист України. Згодом повернувся до цивільного життя, але у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України повернувся до війська. Захищав Чернігівщину, а після її звільнення з побратимами вирушив боронити Схід України на посаді водія відділення протитанкових ракетних комплексів.

Загинув 21 березня 2024 року на Донецькому напрямку.

Попрощалися з військовим у Чернігові, поховали у рідному селі.

Солдат Роман Холопцов народився 17 лютого 1983 року в селі Оболоння на Коропщині. Закінчив 11 класів місцевої школи, далі навчався в Чернігівському державному інституті економіки і управління за спеціальністю "банківська справа".

До повномасштабного вторгнення працював у Коропській дільниці Корюківського УЕГГ Чернігівської філії "Газмережі".

На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях
Солдат Роман Холопцов. Чернігівський обласний ТЦК та СП

У травні 2022 року долучився до лав Збройних Сил України. Служив на посаді оператора відділення протитанкового взводу.

Загинув 20 березня 2024 року у бою на Донеччині.

Провели в останню путь та поховали воїна на в рідному селі.

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