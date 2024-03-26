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Меморіальну дошку військовому Івану Остапову відкрили на Хмельниччині
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Меморіальну дошку військовому Івану Остапову відкрили на Хмельниччині

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Військовий Іван Остапов з Хмельниччини
Меморіальна дошка воїну Івану Остапову, березень 2024, Хмельниччина. Алла Чепелюк

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, відкрили меморіальну дошку військовому Івану Остапову. Пам'ятний знак встановили на фасаді місцевого ліцею № 13, де навчався воїн.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла представниця Кам’янець-Подільської міської ради Алла Чепелюк.

За її словами, Іван Остапов народився 27 березня 1992 року. Після закінчення школи навчався в училищі, де здобув фах електрика. У цивільному житті працював на будівництві. У вільний час захоплювався риболовлею. З початку повномасштабного вторгнення Іван Остапов добровольцем долучився до лав Збройних сил України. Рідним сказав, що отримав повістку.

Алла Чепелюк зазначила, з 4 березня 2022 року чоловік був у військовій частині у Кам'янці-Подільському. Згодом у Черкасах навчався на сапера, після чого потрапив на фронт. Іван Остапов загинув 1 листопада 2022 року унаслідок вибухової травми, несумісної з життям, яку отримав під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ягідне Куп’янського району Харківської області. Чоловіку було 30 років. У нього залишилися батьки, дві сестри й чотири брати.

Указом Президента України від 01. 06. 2022 року №382/2022 за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Іван Остапов нагороджений медаллю "За військову службу Україні". Рішенням 26 сесії Кам’янець-Подільської міської ради № 6/26 від 10. 01. 2023 року Івану Остапову посмертно присвоїли звання "Почесний громадянин міста Кам’янця-Подільського".

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