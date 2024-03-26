Станом на ранок 26 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 438 160 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 770 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6893 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13207 (+24) од,
- артилерійських систем – 10904 (+27) од,
- РСЗВ – 1019 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 727 (+1) од,
- літаків / aircraft – 347 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),
- крилаті ракети ‒ 2014 (+4),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14498 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1789 (+4).
Дані уточнюються.