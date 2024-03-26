На Донецькому напрямку поліг військовослужбовець з Івано-Франківської громади Тарас Андрусяк. Боєць загинув від російського дрона.
Про це у коментарі Суспільному розповів староста Братковецького старостинського округу Назар Рибак.
Тарас Андрусяк — житель села Братківці. Народився 28 жовтня 1986 року. Був учасником АТО.
Боєць служив у 25 окремому штурмовому батальйоні 47 бригади. Загинув 19 березня 2024 року в селі Бердичі Покровського району Донецької області.
У військовослужбовця залишилася мати.
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