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На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківської громади Тарас Андрусяк
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На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківської громади Тарас Андрусяк

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Військовий Тарас Андрусяк
Військовослужбовець із села Братківці Тарас Андрусяк загинув 19 березня 2024 року на Донеччині. Facebook/Назар Рибак

На Донецькому напрямку поліг військовослужбовець з Івано-Франківської громади Тарас Андрусяк. Боєць загинув від російського дрона.

Про це у коментарі Суспільному розповів староста Братковецького старостинського округу Назар Рибак.

Тарас Андрусяк — житель села Братківці. Народився 28 жовтня 1986 року. Був учасником АТО.

Боєць служив у 25 окремому штурмовому батальйоні 47 бригади. Загинув 19 березня 2024 року в селі Бердичі Покровського району Донецької області.

У військовослужбовця залишилася мати.

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