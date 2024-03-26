У Херсоні в "Центрі комплексного реагування та надання підтримки: інтеграція базової допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства на Сході та Півдні України". Тут херсонці можуть отримати не тільки медичну, а й психологічну та соціальну допомогу.

"Центр комплексного реагування та надання підтримки: інтеграція базової допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства на Сході та Півдні України" створений за підтримки Міжнародної організації HealthRight Internatinal. Він працює з вересня 2023 року в одній з міських лікарень. Допомогу надають і дорослим, і дітям.

За словами генеральної директорки закладу Алли Малицької, центр є підрозділом міської лікарні. Мета проєкту — комплексний підхід у допомозі жителям зони бойових дій та деокупованих територій.

"Лікарі пройшли багато навчань щодо відновлення ментального здоров'я, але це не було оформлено у якийсь відділ. А унікальність цього центру полягає у тому, що до складу співробітників центру входять не тільки медичні працівники, не тільки дитячі та дорослі психологи, а ще й соціальні працівники. Також є юрист, який працює суто для того, щоб допомагати відвідувачам центру розв'язати юридичні питання, яких зараз виникає багато", — каже Алла Малицька.

Херсон, працівники Центру психологічної, медичної та соціальної допомоги консультують людей, 22 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

У центрі проводять групові та індивідуальні заняття для дітей і дорослих, також працюють і на виїзді, говорить лікарка-координаторка Наталія Крамаренко.

"У тісній співпраці ми працюємо з поліцією задля виявлення гендерно-зумовленого насильства. Якщо людині потрібне тривале консультування, супровід, це називається послуга кейс-менеджмент. Кожна людина оформлює згоду без паспортних даних", — сказала лікарка-координаторка.

Херсон, інформаційний стенд у Центрі надання психологічної, медичної та соціальної допомоги. Фото: Суспільне Херсон

До центру направляють херсонців, які звертаються за медичною допомогою, розповів сімейний лікар Іван Терпак.

"Люди звертаються із захворюваннями серцево-судинної системи, високим тиском, хворобами травлення та легенів. Адже хвороби загострюються на фоні страху, емоційного перенапруження, виснаження. Виключаємо якісь гострі соматичні стани, які пов'язані зі складним становищем у місті", — розповідає лікар Іван Терпак.

Херсон, дитячий куточок у коридорі Центру психологічної, медичної та соціальної допомоги. Фото: Суспільне Херсон

Психологиня Вікторія Гетьманенко говорить, практично усі херсонці перебувають у стані постійного стресу. Впоратись з цим самостійно не кожному під силу, тому треба звертатися до спеціалістів.

"В цьому немає нічого страшного, це не означає, що у вас якісь там психічні розлади. Ні. Це нормально. Інколи людині потрібно просто проговорити свої проблеми, і він розуміє свій вихід з тієї ситуації, яка в нього виникла", — каже лікарка.

Фахівці центру комплексного реагування також надають консультації онлайн — телефоном або у будь-якому месенджері, говорить психологиня.

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