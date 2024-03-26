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Кулеметник Сергій Нажа з Кременчука загинув під час виконання бойового завдання
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Кулеметник Сергій Нажа з Кременчука загинув під час виконання бойового завдання

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Загинув Сергій Нажа з Кременчука
Портрет полеглого воїна Сергія Нажі. Фото надала Ю. Перепелятник

Кулеметник Сергій Нажа обороняв Україну з липня 2023-го року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині солдат загинув. Його поховають у Кременчуці Полтавської області, де він жив.

Сергій Нажа народився і виріс у місті Кременчук. Закінчив місцеву школу та коледж. У липні 2023-го року він долучився до оборони України від російських військ. Був кулеметником, розповіла Суспільному речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник.

Під час виконання бойового завдання біля села Солодке Донецької області Сергій загинув. Це сталося 12 лютого 2024-го року, повідомив Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, воїна ідентифікували за результатами ДНК.

Сергієві Нажі був 51 рік, у нього залишилися батьки. Панахиду за військовослужбовцем планують відслужити 27 березня у Свято-Миколаївському соборі Православної церкви України у Кременчуці. Поховають воїна на міському Свіштовському кладовищі, розповіла речниця міськради Юлія Перепелятник.

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