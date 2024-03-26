Довгожителька з Хмельниччини відзначила 100-річний ювілей

Жителька селища Віньківці Ганна Багрій 25 березня відзначила 100-річний ювілей. Її чоловік та дві доньки померли. А троє онуків, п’ятеро правнуків та троє праправнуків зараз живуть у Росії. Бабусею опікується дальній родич.

Історію довгожительки Суспільне Хмельницький розповів 49-річний дальній родич Ганни Володимир Кукурудза.

Щодня Володимир Кукурудза навідується до бабусі. Купує їй продукти, готує її улюблене блюдо — молочну кашу. Не забуває чоловік взяти в магазині і якийсь напій, бо, каже, Ганна Петрівна дуже полюбляє солодку воду.

"Без солодкого напою я до неї не приходжу. Вона дуже полюбляє таке. А ще любить їсти м’ясо, балик, різні фрукти. Зараз, на щастя, в магазинах повно різноманітної продукції, якої в житті Ганни Багрій було мало".

Ганна Петрівна народилася у селі Дашківці у родині колгоспників. Батьки ростили двох дітей Ганну та Михайла. Їхнє дитинство якраз перепало на роки Голодомору (1932-1933), а юність – на Другу світову війну. Згодом Ганна вийшла заміж за військового і покинула рідне село.

Коли чоловік пішов на фронт, вагітна Ганна змушена була відправитись з дружинами інших військових до Ленінграда, де і народилась донька Ніна. Згодом, Ганна Петрівна все ж повернулась додому на Віньковеччину, в рідні Дашківці, де і чекала чоловіка з війни. Її Яків повернувся, в сім'ї з'явилась ще одна донечка Ольга, сім'я переїхала у Віньківці. А невдовзі її чоловік помер і жінці довелося самостійно ростити доньок. Зараз їх вже нема. Обидві померли, залишивши по собі трьох онуків, п’ятьох правнуків та трьох праправнуків.

Ганна Багрій разом з чоловіком та двома доньками. із власного архіву Володимира Кукурудзи

"Так сталося, що ще у 90-их роках родичі поїхати жити до Росії. Там влаштувалися і залишилися. Звісно, що зараз, під час повномасштабного вторгнення, вони вже не приїдуть в Україну, щоб побачитися з Ганною Петрівною. Тому я єдина найближча людина, яка опікується нею".

Здоров’я, як для 100-річної людини, каже Володимир, в неї хороше.

"Пересувається вдома вона самостійно за допомогою палиць. Я її виводжу на вулицю гуляти. А от з тиском бувають проблеми. В день свого сторічного ювілею навіть викликали лікарку, бо тиск підстрибнув. Їй зробили кардіограму, але з серцем сказали, що все добре".

Віньковецький селищний голова вітає Ганну Багрій із 100-річним ювілеєм, березень 2024. Віньковецька селищна рада

Володимир Кукурудза працює на місцевій автозаправці. Добу він проводить на роботі, іншу – відпочиває. Коли в нього нема змоги навідатися до Ганни Петрівни, приходить його мати або дружина. Чоловік каже, допомагатимуть бабусі до кінця, бо, окрім них, в неї зовсім нікого нема.

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