У селі Одрадокам'янка Бериславського Херсонської області російські військові вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Транспортний засіб і вантаж знищені повністю. Водій і пасажири дивом не постраждали", — написав він.

За даним фактом обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження про порушення військ РФ законів та звичаїв війни.

Раніше Херсонська ОВА повідомила, що армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників. Поранений 50-річний чоловік. З вибуховою травмою та пораненням ніг його ушпиталили.

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