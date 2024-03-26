Третя платіжка за газ для жителів Харківщини: хто платитиме та за яку послугу

З квітня 2024 року жителям багатоповерхівок у Харківській області приходитимуть платіжки за технічне обслуговування газових мереж. Середня вартість складатиме близько 430 гривень на три роки. Платіж можна розбити на шість місяців. Квитанція прийде після обстеження будинку. Способи оплати ще з'ясовують.

Про особливості нарахування послуги — в етері Українського Радіо Харкова розповіла речниця харківської філії "Газмережі" Ольга Олійник. Далі — пряма мова.

Технічне обслуговування газових мереж на Харківщині: що потрібно знати

Чи буде так звана третя платіжка за газ?

У тому сенсі, якому деякі експерти намагаються залякати нею людей — третьої платіжки не буде.

Вже кілька років відповідальність за технічний стан газових мереж житлових будинків законодавство покладає на власників житла. Минулого року Міністерство енергетики та нацкомісія НКРЕКП врегулювали окремі питання технічного обслуговування газопроводів багатоквартирних будинків. Це мережі на будинках, у під’їздах, які є спільною власністю всіх мешканців. Тобто газові прилади та труби у квартирі — власність власника цієї квартири, всі комунікації повз квартир — спільна власність мешканців.

Нагадайте, за що зараз платять споживачі газу на Харківщині?

Платять окремо за газ його постачальнику й окремо за розподіл газу. У Харківській області розподіл газу з 1 липня 2023 року надає харківська філія "Газмереж".

Хто ухвалив рішення ввести ще один платіж за технічне обслуговування мереж?

Є Закон України "Про житлово-комунальні послуги", який зобов'язує власників, співвласників будинків проводити технічне обслуговування газових мереж. У вересні минулого року Національна комісія та Міністерство енергетики прийняли постанови та накази, які врегулювали обслуговування мереж саме спільної власності, бо вони належать усім мешканцям цього будинку, всім власникам квартир, як ці мережі спільної власності мають обслуговуватися. Це набуло чинності й роботи почалися.

Як виглядатиме платіжка?

Це окрема платіжка за техобслуговування газових мереж. Наразі співпрацюємо з банками й коли фіналізуємо це, розповімо клієнтам, тобто, як саме оплатити.

Якщо газові мережі в будинку експлуатуються понад 25 років, то оплата 430 грн раз на три роки, якщо їм менш як 25 років, то ця сума сплачується на п'ять років.

З квітня 2024 року жителям багатоповерхівок у Харківській області приходитимуть платіжки за технічне обслуговування газових мереж. Фото: Олександра Новосел / Суспільне Харків

Оплачувати за ТО будуть мешканці будинків?

Власники вже кілька років забезпечують ТО газових мереж свого будинку та оплачують ці послуги. Правилами Безпеки систем газопостачання навіть передбачено припинення газопостачання споживачу, якщо газові мережі не обстежені й користуватись газом в оселі небезпечно. Але є різні ситуації. Є приватний будинок, є окрема квартира — де чітко визначений власник. Є спільні газопроводи багатоповерхівок, за які одночасно відповідають всі власники квартир. І якщо всі власники або керівна компанія цього будинку не має чинного договору на технічне обслуговування спільних газопроводів, роботи буде виконувати Оператор ГРМ — у Харківській області це Харківська філія "Газмережі".

Яка вартість технічного обслуговування?

Станом на зараз проведене технічне обслуговування 26 багатоквартирних будинків. Середня вартість технічного обслуговування газопроводів склала 330 грн. Звертаємо увагу, що кошти за технічне обслуговування будуть оплачуватись раз на три роки. І технічне обслуговування газопроводів спільного користування у багатоповерхівках буде проводитись раз у три або п'ять років.

Відповідно до наказу Міністерства енергетики, внутрішньобудинкові системи газопостачання, строк експлуатації яких складає до 25 років, мають обслуговуватись один раз на п'ять років. Якщо строк експлуатації понад 25 років — раз на три роки.

Від чого залежить вартість технічного обслуговування?

Вартість технічного обслуговування залежить від протяжності газопроводів спільної власності у будинку, кількості квартир, технічних особливостей мереж. У кожного будинку свої технічні особливості газових комунікацій.

Які перші результати технічного обслуговування?

Роботи з технічного обслуговування газопроводів спільного користування багатоквартирних будинків розпочались з лютого. Зараз перевірено 26 багатоповерхівок у трьох громадах області. Якщо підсумувати результат — на зовнішніх мережах виявлено багато витоків газу.

Газопроводи домоволодінь знаходяться у технічно-незадовільному стані. Це результат того, що мережі багато років фахово не обстежувались. Після того, як послуга технічного обслуговування стала ринковою — виконавець робіт для обстеження газопроводів будинків, на жаль, не обирався.

Ще раз акцентую, нині, якщо виконавця робіт з техобслуговування не було обрано, ним стає Оператор ГРМ.

В першу чергу надійність газових комунікацій у будинку — це питання безпеки його мешканців. Особливо під час воєнного стану. Особливо в області, де ведуться бойові дії й ворог завдає ударів по житлу людей. Чисельні витоки газу на будинках, неможливість перекрити газ через роками закислені крани можуть спричинити негативні наслідки.

Як мешканцям будинку дізнатись, коли буде проводитись технічне обслуговування?

Формуються помісячні графіки робіт. З ними можна ознайомитись на сайті Харківської філії "Газмережі". Крім того, для інформування мешканців будинків на під’їздах розміщуються оголошення про дату та час проведення технічного обслуговування. Зараз перевіряються будинки, де газ використовується для приготування їжі. Після опалювального сезону розпочнемо перевіряти багатоквартирні домоволодіння з індивідуальним газовим опаленням.

Які роботи будуть проводитись під час техобслуговування?

Під час техобслуговування, у тому числі будуть перевірятись на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, проводитись випробування на щільність газопроводів, стану пофарбування і кріплень газопроводу, перевірятись наявність футлярів в місцях прокладання через зовнішні й внутрішні конструкції будинку.

На жаль, ще не траплялося багатоквартирних будинків, де все б було гарно й безпечно.

Де найгірша ситуація з такими газогонами?

Чугуїв, Зміїв. Починали з Чугуєва, там дуже багато витоків у мережах, і також Зміїв.

Яка кількість населених пунктів області без газу?

Близько 30 тисяч будинків плюс будинки, де є газопостачання, але вони також були пошкоджені.

Про оплату технічного обслуговування газових мереж — інформація від начальниці відділу техобслуговування харківської філії "Газмережі" Юлії Марецької

Скільки будинків планується перевірити у цьому році?

У цьому році плануємо обстежити 1652 багатоквартирних будинки. У березні 65 по території області. У лютому провели обслуговування 40 багатоповерхових будинків. Середня вартість технічного обслуговування газогонів складає від 400 до 430 грн. Ці кошти сплачуватимуться раз на три або п'ять років.

Ми надсилаємо квитанцію споживачу. Абонент протягом півріччя може сплатити цю суму. Плату можна розбити на частини.

Загальна кількість будинків в області, які обстежуватимуться, приблизно 4654 будинки. Це планується зробити протягом трьох років.

З квітня 2024 року жителям багатоповерхівок у Харківській області приходитимуть платіжки за технічне обслуговування газових мереж. facebook.com/kh.gaz.104.ua

Платіжки приходитимуть наступного місяця після проведення техобслуговування. Будуть оголошення за 10 днів про його проведення на будинку: дата, час робіт. На сайтах нашого підприємства теж надаватиметься інформація.

Щодо Харкова: його обслуговує харківська міська філія "Газмереж". Це інше підприємство. Харків теж чекатиме таке обслуговування й відповідно його оплата. Почнеться воно в місті теж цьогоріч.

Загалом платіжки в області за техобслуговування газогонів можна чекати у другій половині квітня.

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