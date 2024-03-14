Третя платіжка за газ: що варто знати споживачам

З початку 2024 року вінничани платитимуть не лише за спожитий газ та його доставку, але й за технічне обслуговування газових мереж будинків. Таку постанову про затвердження Типового договору 5 грудня 2023 ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Що передбачає послуга та що варто знати споживачам, дізнавалося Суспільне.

Коли та які послуги надаватимуть

Як розповів начальник відділу технічного обслуговування Вінницької філії "Газмережі" Павло Побережник, технічне обслуговування багатоповерхівок буде проводитися раз в три або п'ять років. Це залежить від дати проведення газу в будинок.

"Якщо будинок був газифікований понад 25 років тому, ці роботи повинні проводитися раз в три роки, якщо після — раз на п'ять", — сказав Павло Побережник.

Послуга обов'язкова для усіх газифікованих об'єктів. Якщо техобслуговування мереж не проведене, це може стати підставою для припинення розподілу газу.

"Під час технічного обслуговування ми проводимо технічне обслуговування самої системи газопостачання з перевіркою щільності на муфтових з'єднаннях, стану фарбування, кріплень газопроводу, наявності футлярів у місцях їх прокладання через зовнішні та внутрішні стіни. Також проводимо технічне обслуговування запірних пристроїв. У разі необхідності — змащуємо й усуваємо витоки. Перевіряємо на щільність надлишковим тиском газові мережі. Якщо знаходимо витоки — усуваємо їх та проводимо повторну перевірку", — пояснив Павло Побережник.

Фото: Вінницька філія "Газмережі"

За його словами, у послугу не входять ремонтні роботи, заміна газового обладнання, обслуговування та перевірка лічильників і газоаналізаторів. На ці роботи необхідно укладати окремі договори в сервісних центрах.

Загалом упродовж року на Вінниччині планують охопити дві тисячі будинків по всій області. Графік проведення робіт оприлюднять на сайті Вінницької філії "Газмережі".

"Кожен будинок інформуємо за 10 днів, шляхом розміщення оголошення на під'їздах та інформуємо органи місцевої влади", — додає Побережник.

Як розповів нам в.о. директора Вінницької філії "Газмережі" Ігор Квік, наразі фахівці розпочали проводити обслуговування мереж у Вінниці. У березні-квітні — розпочнуть перевіряти будинки по всій області.

"У лютому 2024 року фахівці перевірили близько 20 багатоповерхівок. У результаті — виявлено 440 витоків газу. Це, в середньому, 20 витоків на будинок. Це підтверджує, наскільки критично важливим є фахове обслуговування газових мереж", — зазначив Ігор Квік.

Також він сказав, що аварійно-диспетчерська служба здійснила 1 300 виїздів з початку року. З них 80% були пов'язані саме із витоком газу на внутрішньобудинкових газових мережах.

Фото: Вінницька філія "Газмережі"

Вартість послуги та проведення оплати

Вартість послуги буде формуватися для кожного будинку індивідуально. Орієнтовну вартість можна дізнатися на сайті підприємства. Однак точні суми буде визначено після проведення перших робіт на об’єктах.

Для споживачів є два варіанти проведення оплати: єдиним платежем від імені усіх співвласників або ж індивідуально.

"Якщо банки балансоутримувача чи ОСББ виявляють бажання укласти колективний договір, то звертаються до нас із необхідною заявою. Ми проводимо роботи, а вони проводять оплату за єдиним виставленим рахунком. Якщо ж мешканці будинку чи ОСББ не виявили такого бажання, ми виставляємо рахунок кожному мешканцю в рівній частині, відповідно до кількості договорів на розподіл по будинку", — пояснив начальник відділу технічного обслуговування Павло Побережник.

За словами Ігоря Квіка, з початку року фахівці вінницької філії уклали понад 9 100 договорів з приватними будинками та квартирами, а також — із 1 420 підприємствами, установами та організаціями.

Фото: Вінницька філія "Газмережі"

Замовити послугу можна у центрах обслуговуваннях клієнтів Вінницької філії "Газмережі". Якщо ж споживачі обирають іншого виконавця робіт, про це необхідно повідомити впродовж 15 днів із моменту підписання угоди.

Що відомо про платіжку за техобслуговування газових мереж

Нарахування плати за техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж здійснювалося до 2020 року. Послуга була включена в одну платіжку за газ. Після реформування газового ринку та появи двох платіжок (за газ і доставку) плата за техобслуговування "загубилася".

Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), виправили це та затвердили Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесення змін до Кодексу газорозподільних систем.