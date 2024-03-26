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В Івано-Франківську відкрили меморіал пам'яті полеглих на війні енергетиків
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В Івано-Франківську відкрили меморіал пам'яті полеглих на війні енергетиків

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Відкриття меморіалу пам'яті полеглих на війні енергетиків, Франківськ, 25 березня 2024
Відкриття меморіалу пам'яті полеглих на війні енергетиків у Франківську. Фото: Facebook/"Прикарпаттяобленерго"

В Івано-Франківську 25 березня відкрили меморіал пам'яті полеглих на війні енергетиків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Прикарпаттяобленерго".

Відкриття меморіалу пам'яті полеглих на війні енергетиків
Відкриття меморіалу пам'яті полеглих на війні енергетиків, Франківськ, 25 березня 2024. Фото: Facebook/"Прикарпаттяобленерго"

Вшанувати памʼять 25-річного електромонтера-водія філії "Карпатська" Сергія Марчука, 27-річного електрослюсаря Коломийської дільниці СПС Ігоря Остроушка та 30-річного Юрія Кайгородова, який працював електромонтером філії "Центральна", прийшли родини загиблих та працівники компанії.

"Захід, що відбувся в день Благовіщення Пресвятої Богородиці, вкотре нагадав, що війна триває. Зараз Україну боронять 84 працівники обленерго. Всього з початку війни на захист стали понад 120 енергетиків", — йдеться в дописі.

Меморіал пам'яті полеглих на війні енергетиків
Відкриття меморіалу пам'яті полеглих на війні енергетиків, Івано-Франківськ, 25 березня 2024 року. Фото: Facebook/"Прикарпаттяобленерго"

Що відомо про Сергія Марчука

Сергій Марчук народився 6 жовтня 1997 року. Жив у Косові. До великої війни він працював електромонтером-водієм експлуатаційної дільниці філії "Карпатська" "Прикарпаттяобленерго".

До лав Збройних сил України Сергій Марчук став у перші дні великої війни. Служив старшим солдатом 10 окремої гірсько-штурмової бригади. 25-річний боєць загинув від уламкового поранення поблизу Бахмута. У нього залишилися батьки, дружина, донечка.

1 серпня 2023 року у Косові відкрили анотаційну дошку полеглому воїну.

Що відомо про Ігоря Остроушка

Ігор Остроушко мешкав у селі Стопчатів Косівського району. Працював електрослюсарем Коломийської дільниці СПС. Чоловіка мобілізували наприкінці листопада-початку грудня 2022 року.

Військовослужбовець загинув 15 грудня 2022 року на Бахмутському напрямку Донецької області. У нього залишилися дружина, маленька дитина, мама, тато та брат.

Ігореві Остроушку було 27 років.

Що відомо про Юрія Кайгородова

Юрій Кайгородов народився 3 травня 1993 року в селі Стебник. З 2000 до 2009 року навчався у місцевій школі, згодом закінчив Богородчанський професійний будівельний ліцей. До мобілізації у Збройні сили України чоловік працював електромонтером та водієм у Лисецькій розподільній електромережі.

У серпні 2022 року Юрія Кайгородова призвали на військову службу. Боєць воював у десантно-штурмовій бригаді..

Боєць загинув 20 травня 2023 року на Донеччині від поранення в голову.

Юрію Кайгородову було 30 років. У воїна залишилися дружина, восьмирічна донька та матір.

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