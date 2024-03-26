У Рівному попрощалися із військовим Володимиром Легким

У Рівному на майдані Незалежності 26 березня попрощалися з 48-річним військовослужбовцем Володимиром Легким. Він загинув 19 лютого під час виконання бойового завдання на Харківщині.

За інформацією міськради, Володимир Легкий народився у Калінінградській області у Росії. Згодом, разом із батьками, переїхав у Рівне. Навчався у місцевих школах №9 та №12. Потім отримав диплом інженера-будівельника в Національному університеті водного господарства та природокористування.

"Дуже хороша людина. Хай він спочиває. Дуже любив свою дочку Тетяну і вона його любила", — розповіла знайома загиблого військового Катерина.

Прощання з Володимиром Легким. Фото: Суспільне Рівне

Двоюрідна сестра загиблого бійця Галина зазначила:

"У нього й дід колись воював, так само був поранений на війні. Така династія військових, але вони не військові, вони люди звичайні, вони любили свою державу".

Зі слів Галини, Володимир Легкий мав досвід строкової служби. Після армії одружився, а через рік у нього народилася донька. Працював на будівництві. Був майстром, виконробом та інженером з охорони праці. До лав ЗСУ приєднався у січні 2023 рік. Служив у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Прощання з Володимиром Легким. Фото: Суспільне Рівне

"Ми, перед тим як він мав піти, спілкувалися з ним. Про своє говорили, про те, що мав іти він не зізнавався нам, бо звичайно я, як мама, йому б сказала: «Володя, подумай». Але ж у кожної людини свої думки й почуття до своєї землі, до своїх дітей і своя відповідальність", — додала знайома загиблого військового Катерина.

48-річний молодший сержант Володимир Легкий загинув 19 лютого на Харківщині під час виконання бойового завдання. Поховали військового на Алеї Героїв кладовища Нове у Рівному.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook