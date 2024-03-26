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Збитки у майже 300 тисяч гривень: на Чернігівщині правоохоронці оголосили про підозру державній реєстраторці
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Збитки у майже 300 тисяч гривень: на Чернігівщині правоохоронці оголосили про підозру державній реєстраторці

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Оголошення про підозру державній реєстраторці
Оголошення про підозру державній реєстраторці. Поліція Чернігівської області

На Чернігівщині поліцейські повідомили державній реєстраторці однієї з територіальних громад Прилуцького району про підозру у зловживанні своїми повноваженнями для отримання хабаря та у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах. Збитки держави від дій чиновниці склали 284 тисячі гривень.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

Правоохоронці встановили, що чиновниця порушила низку законних вимог при реєстрації права власності на декілька земельних ділянок поблизу Прилук.

За інформацією правоохоронців, державна реєстраторка хотіла отримати хабар за прийняття до реєстрації документів, поданих неналежним представником. Водночас фізичні особи, які нібито мали стати власниками земельних ділянок, до неї не зверталися та заяв про проведення реєстраційних дій не направляли.

Таким чином, з власності держави незаконно вибули п’ять земельних ділянок загальною площею у майже 10 гектарів.

"Слідство з’ясувало, що надалі підозрювана вжила заходів для легалізації своїх протизаконних рішень. З цією метою вона скористалася своїм посадовим правом доступу до інформаційної бази автоматизованої системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Чиновниця увійшла до вказаної бази та несанкціоновано змінила там інформацію щодо власників ділянок", — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили чиновниці про підозри:

  • у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 статті 365-2 Кримінального кодексу України);
  • у несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду (ч. 3 статті 362 Кримінального кодексу України).

Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю ще на три роки та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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