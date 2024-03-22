Галина Савчук, мати воїна "Азову" Сергія Савчука, псевдо якого — "Фелліні". З інтервалом у кілька місяців жінка тричі отримувала повідомлення від різних людей щодо обставин та причин загибелі її сина. З перших днів повномасштабного вторгнення він захищав Маріуполь. Зв'язок з ним обірвався 30 березня, але вона продовжує чекати сина вдома.

“Звати мене Галина Савчук. Я мама Азовця. Я жодного разу не одягла чорну хустку. Жодного разу не ходила до церкви. Прошу Бога, щоб був живий", — розповіла Галина Савчук.

Востаннє з сином Сергієм жінка спілкувалась у березні 2022 року.

"Він подзвонив 30 березня. Він ніби почав зі мною прощатися. Я його перебила і кажу: “Так, Сергію, ви сильні, ви вчилися, ви до цього готові. У вас все вийде. Бери себе в руки. Він — “все, мамо, я вас люблю”, — розповіла жінка.

На фото військовий Сергій Савчук. Особистий архів Галини Савчук

Сергій Савчук служив у складі окремого загону спеціального призначення "Азов" з 2019 року. За освітою — менеджер. Рішення стати оборонцем прийняв свідомо.

“Ми його відмовляли всіляко. Але він сказав: “Я обрав свій шлях. Ти мене не зупиниш. Зі мною може статися все, що завгодно. І в мирному житті. Це моя дорога. Я це обрав”, — розповіла мама воїна ОЗСП “Азов”.

За цей час він взяв участь у численних бойових діях, став інструктором та навчав інших оборонців. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Але і там, в першу чергу, хвилювався, що з родиною на Вінниччині.

"Подзвонив до нас, запитав чи все гаразд. Ми сказали, що були прильоти по Котовську і Тульчину, що є жертви й він сказав тримайтеся. Це, мабуть, надовго. Воно скоро не закінчиться. Тоді одразу мобілізували чоловіка", — розповіла жінка.

На фото військовий Сергій Савчук. Особистий архів Галини Савчук

Псевдо "Фелліні" Сергію дали за усмішку, позитив та жарти. У те, що він щасливчик переконав і її, і побратимів, розповіла мати бійця.

“Все переводив у жарт. А коли пішов в “Азов”, казав: “мамо я фартовий. Зі мною нічого не може бути". І дійсно, йому щастило, ще по навчанню хлопці казали, що він щасливчик. З ним нічого не буде. В нього все буде добре”, — зазначила мама воїна.

На фото військовий Сергій Савчук. Особистий архів Галини Савчук

Галина Савчук і досі не знає, що сталося з її Сергієм. Їй тричі, з інтервалом у кілька місяців, різні люди повідомляли, як та за яких обставин загинув син.

“Спочатку патронатна служба нам повідомила. Запитали обставини, то сказали, що ім не відомо. Почали шукати. Написала мама, така як я, що мій син із її були в одному човні. Переправлялись через Кальміус, влучив снаряд.... Коли почали звикати до цієї думки, з’явилась інфа, що був поранений і прилетіло в шпиталь і завалило бетонними плитами.... Потім у вересні побратим, який вийшов з полону сказав, що Сергій був на заводі Ілліча, тримав другий поверх. Сергія поранило. Куля залетіла під бронік, але зафіксували смерть", — розповіла мама бійця.

Вона і досі чекає сина вдома.

“Чекаємо по цей час, у нас немає поховання. Нема співпадінь. Я, мабуть, поки його не знайду, не побачу, не зможу це прийняти. Чекаю весь час. Розумієш, що всіляке може бути. Могили немає. Прийти поплакати чи поговорити хочеться. Вдома не завжди можеш", — зазначила Галина Савчук.

На фото військовий Сергій Савчук. Особистий архів Галини Савчук

Жінка й досі спілкується з сином. Тільки тепер він приходить до неї уві сні. Так само жартує, і просить, аби не хвилювалась та не плакала.