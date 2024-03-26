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Прописка у садових будинках в одному з округів Вінниччини: що відомо
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Прописка у садових будинках в одному з округів Вінниччини: що відомо

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У Вінницько-Хутірському старостинському окрузі розробили алгоритм дій прописки у садових будинках. За словами старости округу Владислава Кривешка нині в їхній громаді на території садових товариств проживає понад 2 тисячі людей, тепер вони можуть прописатися там.

"Спільно з агенціями інформаційних систем, який відповідає за реєстрацію державних реєстрів певних людей і спільно з департаментом архітектур (в рамках запровадження архітектурної план-схеми) і запровадження вулиць на дачних масивах. Пізніше з департаментом адмінпослуг ми розробили алгоритм", — розповів Кривешко.
Алгоритм дій прописки у садових будинках
Відділ надання адмін послуг. Фото: Суспільне Вінниця

Адміністраторка відділу надання адмін послуг Жанна Діхнярук приймає заяви від дачників на реєстрацію. Сказала, за тиждень звернулось 6 осіб.

Для того, щоб приписатись в садовий будинок його потрібно перевести в житловий. Для цього люди звертаються у виконавчий комітет", — зазначила Жанна Діхнярук.

Головні умови реєстрації

Алгоритм дій прописки у садових будинках
Алгоритм дій прописки у садових будинках. Фото: Суспільне Вінниця

За словами начальниці обласного БТІ Оксани Обертас, технічне обстеження будинку для зміни його призначення – із садового у житловий можуть здійснити як їхні фахівці, так і сертифіковані експерти.

"Головними умовами є дотримання будівельних норм — це наявність опалення, газового, пічного, електро. Дотримання протипожежних норм. Результатом роботи є технічний звіт, який надається заявнику з цим технічним звітом", — сказала Оксана Обертас.
Алгоритм дій прописки у садових будинках
Алгоритм дій прописки у садових будинках. Фото: Суспільне Вінниця

В Агрономічній сільській раді реєстрацію на території садово-дачних товариств проводять із 2020 року. Архітектор Олег Піддубний, каже із шести населених пунктів, які входять до громади найбільше дачних масивів в селах Агрономічне та Бохоники.

Чому варто реєструватися

Чому варто реєструватися, бо за словами очільника громади Сергія Сітарського – лише в такому випадку люди можуть звертатися до сільради, до прикладу, щодо благоустрою території чи асфальтування доріг. За три роки в їхній громаді, у садових будинках, які придатні для проживання зареєструвалось понад 220 осіб.

"Людина прописується, якщо він підприємець, то він буде платити податки до нас, якщо живе на території й приходить в сільську раду і в праві вимагати світла, дороги, підїзду , елементів благоустрою", — сказав Сітарський.

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