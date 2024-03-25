Десять вінничан отримали статус амбасадора міста

У Вінниці 10 слухачів "Школи амбасадорів та гідів" отримали сертифікати про завершення навчання. Координаторка проєкту Ірина Парамзіна розповіла Суспільному – це перші випускники, які отримали статус амбасадорів міста.
Аби стати амбасадорами міста, з 1 березня учасники курсу відвідували тренінги та лекції з історії, психології, ділової української мови та інших дисциплін, що знадобляться для популяризації міста.
10 людей, які пройшли курс, відібрали з понад 50 заявок, розповіла Ірина Парамзіна. Амбасадори – люди різних професій, які не обов'язково пов’язані з туризмом.
"Головна мета – це популяризувати Вінницю. Щоб про неї чули, що таке місто є, подати її історію, представляти Вінницю, декларувати ті знання, які вони отримали у нас, використовувати ті знання, навички та вміння", — сказала Ірина Парамзіна.
Вінничанка Світлана Гордійчук на курси пішла, аби поглибити свої знання про місто та область. Жінка займається пішими походами, зорганізовує такі історичними та природними пам’ятками області.
"Подорожувала у свій час Європою й Україною, в багатьох куточках країни була. Я хочу, щоб це рух за туризм Вінниччини набув популярності. Щоб сюди приїжджали, цікавились містом і областю", — сказала Світлана Гордійчук.
Навчання завершила й Катерина. Жінка – родом із Харкова, до Вінниці потрапила у перші дні повномасштабного російського вторгнення на евакуаційному поїзді, з березня 22-го, розповіла, живе і працює у Вінниці. Катерина – викладає англійську, амбасадором міста стала, бо вважає Вінницю вартою туристичної уваги.
"Я вважаю, що у Вінниці величезний потенціал, але він нерозкритий абсолютно, тут дуже багато можливостей, про які ніхто не знає", — сказала Катерина.
Навчання для амбасадорів міста – безкоштовне, сказала Ірина Парамзіна. Групи набиратимуть й надалі. Про початок реєстрації повідомлятимуть на сайті Офісу туризму Вінниці.