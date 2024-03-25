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Десять вінничан отримали статус амбасадора міста
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Десять вінничан отримали статус амбасадора міста

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У Вінниці 10 слухачів "Школи амбасадорів та гідів" отримали сертифікати про завершення навчання. Координаторка проєкту Ірина Парамзіна розповіла Суспільному – це перші випускники, які отримали статус амбасадорів міста.

Аби стати амбасадорами міста, з 1 березня учасники курсу відвідували тренінги та лекції з історії, психології, ділової української мови та інших дисциплін, що знадобляться для популяризації міста.

Десять вінничан отримали статус амбасадора міста
На фото документ амбасадорів Вінниці. Фото: Суспільне Вінниця

10 людей, які пройшли курс, відібрали з понад 50 заявок, розповіла Ірина Парамзіна. Амбасадори – люди різних професій, які не обов'язково пов’язані з туризмом.

"Головна мета – це популяризувати Вінницю. Щоб про неї чули, що таке місто є, подати її історію, представляти Вінницю, декларувати ті знання, які вони отримали у нас, використовувати ті знання, навички та вміння", — сказала Ірина Парамзіна.

Вінничанка Світлана Гордійчук на курси пішла, аби поглибити свої знання про місто та область. Жінка займається пішими походами, зорганізовує такі історичними та природними пам’ятками області.

Десять вінничан отримали статус амбасадора міста
Вручення сертифікатів амбасадорам міста. Фото: Суспільне Вінниця
"Подорожувала у свій час Європою й Україною, в багатьох куточках країни була. Я хочу, щоб це рух за туризм Вінниччини набув популярності. Щоб сюди приїжджали, цікавились містом і областю", — сказала Світлана Гордійчук.
Десять вінничан отримали статус амбасадора міста
Десять вінничан отримали статус амбасадора міста. Фото: Суспільне Вінниця

Навчання завершила й Катерина. Жінка – родом із Харкова, до Вінниці потрапила у перші дні повномасштабного російського вторгнення на евакуаційному поїзді, з березня 22-го, розповіла, живе і працює у Вінниці. Катерина – викладає англійську, амбасадором міста стала, бо вважає Вінницю вартою туристичної уваги.

"Я вважаю, що у Вінниці величезний потенціал, але він нерозкритий абсолютно, тут дуже багато можливостей, про які ніхто не знає", — сказала Катерина.

Навчання для амбасадорів міста – безкоштовне, сказала Ірина Парамзіна. Групи набиратимуть й надалі. Про початок реєстрації повідомлятимуть на сайті Офісу туризму Вінниці.

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