У Полтаві під час пожежі в квартирі загинула жінка

В багатоповерхівці в Шевченківському районі Полтави виникло загорання. Внаслідок пожежі загинула 68-річна жінка.

Про це 26 березня Суспільному повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб

Про пожежу в багатоповерховому будинку у Полтаві повідомили очевидці. Це сталося 26 березня близько 10:00.

Після ліквідації пожежі у квартирі виявили 68-річну жінку без ознак життя. Нині її тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Через займання травми отримав 77-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

Нині причини пожежі встановлюються. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей".

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