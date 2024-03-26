НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Полтаві під час пожежі в квартирі загинула жінка
ПОЖЕЖАСМЕРТЬРегіони

У Полтаві під час пожежі в квартирі загинула жінка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Полтаві 26 березня під час пожежі в квартирі загинула жінка
Наслідки пожежі. Фото: ГУ НП у Полтавській області

В багатоповерхівці в Шевченківському районі Полтави виникло загорання. Внаслідок пожежі загинула 68-річна жінка.

Про це 26 березня Суспільному повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб

Про пожежу в багатоповерховому будинку у Полтаві повідомили очевидці. Це сталося 26 березня близько 10:00.

Після ліквідації пожежі у квартирі виявили 68-річну жінку без ознак життя. Нині її тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Через займання травми отримав 77-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

Нині причини пожежі встановлюються. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей".

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Пожежа у багатоповерхівці
У Хмельницькому під час пожежі врятували трьох людей
Вогонь
На Одещині сталась пожежа, на місці виявили тіло жінки
Під час пожежі у дачному масиві села Рибне загинув чоловік, 26 березня 2024
У селі Рибне поблизу Івано-Франківська під час пожежі загинув чоловік
Пожежа у Запорізькому районі
Вночі у Запорізькому районі виникли дві пожежі — ДСНС
На початок