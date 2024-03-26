Saban ayınıñ 25-inde Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıy iftarda iştirak etti.Bundan başqa, tedbirde qırımtatar halqı, ukrain musulman cemaatı, global musulman cemaatınıñ devletleriniñ diplomatik bölüginiñ vekilleri ve musulman askerleri iştirak ettiler.

Ukraina prezidentiniñ ofisi bu aqqında haber berdi.

"Putin içün muqaddes ve qıymetli olğan şey yoq — kimniñ azaplağanı ve angi din yoq etkeni onıñ içün episi bir, çünki o, tek cebirge inana. O, mıtalqa yutturmalı. Bizim insanlarımız, orta varlıq içün ğayret etken er kes birlikte tamam bunı temin ete. İftarda iştirak etkende bunı ayttı. Ramadan ayı epimiz, bizim halqımız, devletimizni qol tutsın. Ve bizim birligimiz deñişmesin. Ramadan ayıñız mubarek olsun!", — dep Zelenskıy bildirdi.

Qırım Musulmanları Diniy İdaresiniñ toprağında ukrain lideri, Ukrainanıñ mustaqilligi ve topraq bütünligini qorçalağanda mertlik ve fedakârlıq bildirgen musulman askerlerine, istihbaratçılar, topçular, qurşuncılar ve ücümcilerge Boğdan Hmelnıtskıy adına III. seviyeli ve III. seviyeli "Cesaret içün" ordenlernen mukâfatladı.

"Musulman askerlerini, Ukraina mudafaa ve havfsızlıq quvetleriniñ terkibinde bizim devletimiz, bizim azalığımıznı qorçalağan, bizim toprağımız ve bizim Qırımımıznı azat etken er kesni qayd etmege isteyim", — dep bildirdi o.

Qayd etmek kerek ki, 2024 senesi Ramadan saban ayınıñ 10-unda aqşam maalinde başlandı, bunıñ içün orazanıñ birinci künü saban ayınıñ 11-i oldı. O, bir ay devam etecek ve çiçek ayınıñ 10-unda Ramazan bayramınen bitecek.

Musulmanlarnen Ramadan ayını qayd etmek içün 2023 senesi Ukraina prezidentiniñ devlet seviyesinde başlatqanı bu tedbir, iftarnıñ ananesiniñ devamı oldı.

"Birlik er vaqıt müimdir. Ayrıca ayat cenk ve kemlikniñ ateşlerinen tolu olğanda birlik müimdir", — dep Zelenskıy qayd etti.

O, Rusiyeniñ sürgün etkeni ve hırsızlağanı balalar ve yetişkenlerni Ukrainağa qaytarmağa yardım etken er keske teşekkür bildirdi. Bundan ğayrı, prezident Suriye, Gaza, Libiya ve Sudandaki arbiy areketler sebebinden adiy ayattan marum etilgen halqlarğa barışıq ve tınçlıqnı tiledi.

Qırımtatar halqınıñ lideri Mustafa Cemilev, bugün ukrain halqını qorçalamağa yardım etken ülkelerge ve devletimizni qorçalağan er askerge teşekkür bildirdi.

"Şimdi siz tek içtimaiy borcuñıznı degil, diniy borcuñıznı da yapasıñız. Çünki islâmnıñ qaidelerine köre Vatanı içün cenk, er bir musulmannıñ borcusıdır", — dep ayttı o.

Bundan ğayrı, Cemilev, bu cenkte Rusiyeni yutturmaq içün bütün ukrain halqınıñ daa büyük birleşmesiniñ sebebi Ramadan ayı olsun dep tiledi.

Ukraina MNniñ başı Rustem Umerov bildirdi ki, Ramadan ayını üçünci kere cebede keçirgen USQnde biñlerce musulman cenkleşe.

Qırım Musulmanları Diniy İdaresiniñ başı Ayder Rustamov, iftar namazını qıldı. O, bu kün orazanıñ soñunıñ timsalidir.

Aynı zamanda Kıyivniñ qırımtatar cemaatınen beraber QMCdeki Ukraina prezidentiniñ temsili ve Qırım Musulmanları Diniy İdaresi, "Sürgünlikten yaşağan Quranlar" sergisini teşkil ettiler. Anda yarımadada ve başqa ülkelerde basılğan muqaddes kitaplar kösterildi. Bazı kitaplar sürgünlik vaqıtnda alındı ve birazdan sürgün etilgenlerniñ balaları olarnı Vatanına qaytardılar.

Bundan ğayrı, sergide farqlı milletlerniñ musulman askerleriniñ, Ukraina vatandaşları olğan ve öz devletini qorçalağan qırımtatarlarnıñ portretleri kösterildi.

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