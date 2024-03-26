НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Житомирщині чоловік відсудив 190 тисяч гривень за пошкоджене через розбиту дорогу авто
СудДТПРегіони

На Житомирщині чоловік відсудив 190 тисяч гривень за пошкоджене через розбиту дорогу авто

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Бердичеві чоловік виграв у комунальників міста справу на 190 тисяч гривень через пошкоджене авто внаслідок ДТП, що сталася через яму на дорозі. Він подав до суду на місцеву комунальну службу, вимагаючи компенсації вартості розбитого автомобіля, і через три роки суд виніс рішення на користь водія, підтвердивши, що аварія дійсно сталася через яму на дорозі.

У листопаді 2021 року на вулиці Бистрицькій у Бердичеві чоловік, намагаючись об'їхати яму, що залишилася після ремонтних робіт місцевого водоканалу, потрапив у ДТП. Його автомобіль розвернуло та відкинуло в електроопору. Спочатку поліція склала протокол, винуватцем якого визнали самого водія, проте через суд він оскаржив цей протокол. Наступний позов подав проти комунальних підприємств "Водоканал" та "Бердичівкомунсервіс". Після двох років судових засідань суд виніс рішення на користь чоловіка, зобов'язавши комунальників відшкодувати йому 190 тисяч гривень за збитки. Чоловік та його адвокат відмовилися коментувати цю історію для Суспільного. Директор "Бердичівкомунсервісу" підтвердив, що дійсно у листопаді 2021 року на вулиці була яма від ремонтних робіт водоканалу.

"Це був прорив мережі водоканалу, який був ліквідований самим водоканалом, але через погодні умови вони вчасно не заасфальтували. Тоді була осінь і у такий час асфальтування доріг не проводиться. Пішли дощі, і погода не була сприятливою для асфальтування", — пояснив директор МКП "Бердичівкомунсервіс" Віталій Мацюк.

На Житомирщині чоловік відсудив 190 тисяч гривень за пошкоджене через розбиту дорогу авто
Віталій Мацюк, Бердичів, Житомирщина, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Згідно з рішенням суду, компенсацію водію мають сплатити водоканал та "Бердичівкомунсервіс". За словами директора підприємства, цю суму вже сплачено позивачу.

"Відшкодування ми заплатили у повному обсязі. У нас були гроші на рахунку і з них ми заплатили", — інформував Віталій Мацюк.

На Житомирщині чоловік відсудив 190 тисяч гривень за пошкоджене через розбиту дорогу авто
Постанова суду, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

На Житомирщині чоловік відсудив 190 тисяч гривень за пошкоджене через розбиту дорогу авто
Постанова суду, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

На Житомирщині чоловік відсудив 190 тисяч гривень за пошкоджене через розбиту дорогу авто
Постанова суду, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Юрист Роман Гуртовенко розповів, що в Україні випадки стягнення коштів за ремонт пошкоджених через погані дороги автомобілів з балансоутримувачів доріг є одиничними через складність процедури. Водій, потрапивши у ДТП, повинен зібрати доказову базу, що аварія сталася саме через яму на дорозі, а потім подати позов до суду.

"Для поліції найпростіший варіант — це скласти протокол на водія. Мовляв, десь там водій не догледів чи не врахував. Це, як правило, звичайна практика і потрібно через суд доводити свою правоту. Іноді водії самі є потерпілими у таких ситуаціях, але у судах мають доводити зворотнє. У нас дуже мало принципових людей, які хочуть доводити це все до кінця — проходити ці всі процедури. Це все можна сказати вкрай рідко у нас практикується", — сказав Роман Гуртовенко.

На Житомирщині чоловік відсудив 190 тисяч гривень за пошкоджене через розбиту дорогу авто
Роман Гуртовенко, Житомир, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

На Житомирщині чоловік відсудив 190 тисяч гривень за пошкоджене через розбиту дорогу авто
Бердичів, Житомирщина, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
засуджений адвокат
На Київщині до 15 років за ґратами засудили адвоката, який жорстоко вбив наречену
Вячеслав Вандрашек Ленінський суд Кропивницького 26 03 24
Пів року від дня звільнення. Ексдиректор кропивницького театру судиться за поновлення на посаді
Затримання, рекетири, Коростишів
На Житомирщині судитимуть групу людей, обвинувачених в рекеті, яким інкримінують пів сотні тяжких злочинів
крадіжка, кримінал, поліція, декоративні дерева, Житомирщина
За викрадення пів сотні декоративних дерев судитимуть житомирянина
На початок