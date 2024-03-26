У Бердичеві чоловік виграв у комунальників міста справу на 190 тисяч гривень через пошкоджене авто внаслідок ДТП, що сталася через яму на дорозі. Він подав до суду на місцеву комунальну службу, вимагаючи компенсації вартості розбитого автомобіля, і через три роки суд виніс рішення на користь водія, підтвердивши, що аварія дійсно сталася через яму на дорозі.

У листопаді 2021 року на вулиці Бистрицькій у Бердичеві чоловік, намагаючись об'їхати яму, що залишилася після ремонтних робіт місцевого водоканалу, потрапив у ДТП. Його автомобіль розвернуло та відкинуло в електроопору. Спочатку поліція склала протокол, винуватцем якого визнали самого водія, проте через суд він оскаржив цей протокол. Наступний позов подав проти комунальних підприємств "Водоканал" та "Бердичівкомунсервіс". Після двох років судових засідань суд виніс рішення на користь чоловіка, зобов'язавши комунальників відшкодувати йому 190 тисяч гривень за збитки. Чоловік та його адвокат відмовилися коментувати цю історію для Суспільного. Директор "Бердичівкомунсервісу" підтвердив, що дійсно у листопаді 2021 року на вулиці була яма від ремонтних робіт водоканалу.

"Це був прорив мережі водоканалу, який був ліквідований самим водоканалом, але через погодні умови вони вчасно не заасфальтували. Тоді була осінь і у такий час асфальтування доріг не проводиться. Пішли дощі, і погода не була сприятливою для асфальтування", — пояснив директор МКП "Бердичівкомунсервіс" Віталій Мацюк.

Віталій Мацюк, Бердичів, Житомирщина, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Згідно з рішенням суду, компенсацію водію мають сплатити водоканал та "Бердичівкомунсервіс". За словами директора підприємства, цю суму вже сплачено позивачу.

"Відшкодування ми заплатили у повному обсязі. У нас були гроші на рахунку і з них ми заплатили", — інформував Віталій Мацюк.

Постанова суду, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Постанова суду, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Постанова суду, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Юрист Роман Гуртовенко розповів, що в Україні випадки стягнення коштів за ремонт пошкоджених через погані дороги автомобілів з балансоутримувачів доріг є одиничними через складність процедури. Водій, потрапивши у ДТП, повинен зібрати доказову базу, що аварія сталася саме через яму на дорозі, а потім подати позов до суду.

"Для поліції найпростіший варіант — це скласти протокол на водія. Мовляв, десь там водій не догледів чи не врахував. Це, як правило, звичайна практика і потрібно через суд доводити свою правоту. Іноді водії самі є потерпілими у таких ситуаціях, але у судах мають доводити зворотнє. У нас дуже мало принципових людей, які хочуть доводити це все до кінця — проходити ці всі процедури. Це все можна сказати вкрай рідко у нас практикується", — сказав Роман Гуртовенко.

Роман Гуртовенко, Житомир, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Бердичів, Житомирщина, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

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