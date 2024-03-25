Жителі майже десятка сіл на Бердичівщині долучились до збору та передачі допомоги українським військовим — від вологих серветок до дронів. Всього зібрали смаколики, засоби гігієни, 14 дронів та антидронові плащі.

Про це Суспільному розповіла волонтерка Олена Пасічник.

За її словами, допомогу з сіл звозять у Райгородок — тут у місцевому магазині допомогу складують і потім відправляють на фронт. Посилки сюди привозять майже з 10 сіл: це і смаколики, і солене сало, і випічка, є також холодець. До збору долучаються селяни.

"Хто має картоплю — дає картоплю, хтось дає овочі, консервацію. Готують випічку, якусь іншу продукцію. Хтось грошима допомагає, щоб ми могли придбати дрони чи щось інше, що хлопці просять", — сказала Олена Пасічник.

Волонтерка Олена Пасічник, Райгородоцька громада, Житомирщина, 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Волонтерка Олена Сироїд розповіла, що перед відправкою жінки дві доби випікають пиріжки, зрази, плов, пироги з горохом, хліб. І немає такої хати у селі, яка б не допомагала.

Волонтерка Олена Сироїд, Райгородоцька громада, Житомирщина, 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Голубці, зрази, котлети та іншу їжу готували кілька днів жінки із Райгородоцької громади на Житомирщині. Місцева жителька Людмила каже, що разом із своїми подругами стояли біля плит до пізнього вечора. Нині всі ці смаколики фасують та відправляють на фронт.

"Буває, що і до півночі працюємо, буває, що і до ранку, якщо треба. Мою дитину на "нулі" теж хтось годує — волонтери годували, люди годували. Яка різниця, кого годувати", — розповіла кухарка Людмила.

Волонтерка Людмила, Райгородоцька громада, Житомирщина, 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Організовує збір та передачу допомоги місцева підприємниця Олена Богайчук. За її словами, на початку вторгнення вони своєю допомогою довантажували машини волонтерів, а нині завантажують самі на фронт по кілька автівок за раз. Крім їжі відправляють і амуніцію.

"Ми замовили і вже відправляємо 10 антидронових плащів, також тут багато різних смаколиків. З Клітинки також хлопці привезли сухі душі, присипки — у нас тут усе є. Ми веземо все — від м’яса до солодощів та нижньої білизни", — сказала Олена Богайчук.

За словами жінки, зараз до зборів долучаються села із інших громад.

"Ми починали збір з кількох сіл: Мартинівки, Лемешів, Андріяшівки. Пізніше доєдналися до нас Буряки, потім Клітенка, Обухівка. Також активно доєднався отець Володимир із своєю релігійною громадою. Там дівчата з Уланівки ліплять вареники та роблять млинці, там вони просто шаленими кількостями це роблять. Також доєднались ще села Кривошиї та Рибчинці", — сказала Олена Богайчук.

Підприємиця Олена Богайчук, Райгородоцька громада, Житомирщина, 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Ковбаси для воїнів ЗСУ, Райгородоцька громада, Житомирщина, 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Волонтерки вантажать передачу для воїнів ЗСУ, Райгородоцька громада, Житомирщина, 25 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

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