Працівники СБУ затримали двох чоловіків, які за допомогою вибухового пристрою намагались вивести з ладу стратегічно важливий об’єкт "Укрзалізниці". Сталося це в одному із населених пунктів Полтавської області.

Цю інформацію Суспільному 26 березня підтвердила речниця управління СБУ в Полтавській області Інна Усова.

Затримані агенти ФСБ. СБУ

Правоохоронці затримали чоловіків минулого тижня, коли вони збирались підірвати ділянку колії, що сполучає центральні і східні регіони України. Це робили, аби порушити логістичні шляхи постачання зброї, пального і боєприпасів для ЗСУ, повідомила Інна Усова.

Переписка з агентом ФСБ. СБУ

У підозрюваних вилучили мобільні телефони, за допомогою яких їх дії координував працівник ФСБ. Затримані – уродженці Київської та Харківської областей. Їм вручили підозри за статтею "Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб". Максимально санкція — довічне ув’язнення.

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