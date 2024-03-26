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На Полтавщині затримали двох агентів ФСБ при спробі підриву залізничної колії
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На Полтавщині затримали двох агентів ФСБ при спробі підриву залізничної колії

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На Полтавщині агенти ФСБ хотіли підрвати залізничну колію
Затримані підозрювані. СБУ

Працівники СБУ затримали двох чоловіків, які за допомогою вибухового пристрою намагались вивести з ладу стратегічно важливий об’єкт "Укрзалізниці". Сталося це в одному із населених пунктів Полтавської області.

Цю інформацію Суспільному 26 березня підтвердила речниця управління СБУ в Полтавській області Інна Усова.

На Полтавщині затримали агентів ФСБ при спробі підриву залізниці
Затримані агенти ФСБ. СБУ

Правоохоронці затримали чоловіків минулого тижня, коли вони збирались підірвати ділянку колії, що сполучає центральні і східні регіони України. Це робили, аби порушити логістичні шляхи постачання зброї, пального і боєприпасів для ЗСУ, повідомила Інна Усова.

На Полтавщині затримали агентів ФСБ при спробі підриву залізничної колії
Переписка з агентом ФСБ. СБУ

У підозрюваних вилучили мобільні телефони, за допомогою яких їх дії координував працівник ФСБ. Затримані – уродженці Київської та Харківської областей. Їм вручили підозри за статтею "Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб". Максимально санкція — довічне ув’язнення.

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