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Втрати Волині: в громадах сповістили про загибель ще двох бійців
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Втрати Волині: в громадах сповістили про загибель ще двох бійців

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26 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Олександр Пархомчук і Василь Гаврук.

Олександр Пархомчук

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець з села Веснянка Олександр Пархомчук. Як повідомили у Підгайцівській громаді, захиснику було 25 років.

Загинув боєць ЗСУ з Волині Олександр Пархомчук
Олександр Пархомчук. Підгайцівська ТГ

Старший солдат служив водієм гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону. Загинув в результаті авіаудару поблизу населеного пункту Костянтинопільське Донецької області.

Василь Гаврук

У Рожищенській міській раді підтвердили загибель бійця із села Линівка, старшого солдата Василя Гаврука. З квітня 2022 року військового вважали зниклим безвісти.

У громаді оголосили триденну жалобу. Дату і місце прощання з 42-річним Василем Гавруком в міськраді сповістять додаткового.

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