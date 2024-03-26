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Російський "Шахед" влучив поблизу модульного містечка у Харкові, де з 2015 року живуть переселенці
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Російський "Шахед" влучив поблизу модульного містечка у Харкові, де з 2015 року живуть переселенці

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Росіяни вночі 26 березня завдали удару "Шахедом" по Слобідському району Харкова: влучання зафіксували у близько 200 метрах від модульного містечка, де з 2015 року живуть переселенці з Луганської та Донецької областей.

Вибух поблизу жителі модульного містечка почули після опівночі, говорить жителька Людмила Макарова. Вона живе у модульному містечку з родиною. За словами жінки, її наймолодша донька злякалася.

"Вночі було дуже гучно і страшно, впав "Шахед". У хаті попадали полиці, з люстри деталі. Звук, коли летів, був не дуже гучний, потім наростав. Влучання — біля магазину-складу, до вторгнення там продавали сантехніку, але вони виїхали. Мій чоловік там працював, а потім лишився без роботи", — розказала Суспільному Макарова.

За її словами, у містечку живуть до 16 родин — багато сусідів виїхали після початку вторгнення. Сама Людмила Макарова з Петрово-Красносілля (до 2016 року — Петровське — ред.) на Луганщині, у Харкові живе з 2016 року.

"Ми це все в 20016 році переживали. Повітряна тривога — найближче укриття за кілометри з два, от сидимо і боїмося. Куди з дітьми бігти?", — говорить переселенка.

Комунальники прибирають наслідки ударів російського "Шахеда" по Слобідському району Харкова, 26 березня 2024 року
Комунальники прибирають наслідки ударів російського "Шахеда" по Слобідському району Харкова, 26 березня 2024 року. Суспільне Харків/Микита Ольховський

Комунальники прибирають наслідки ударів російського "Шахеда" по Слобідському району Харкова
Комунальники прибирають наслідки ударів російського "Шахеда" по Слобідському району Харкова, 26 березня 2024 року. Суспільне Харків/Микита Ольховський

Наслідки удару російського "Шахеда" по Слобідському району Харкова, 26 березня 2024 року
Наслідки удару російського "Шахеда" по Слобідському району Харкова, 26 березня 2024 року. Суспільне Харків/Микита Ольховський

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