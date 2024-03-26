Росіяни вночі 26 березня завдали удару "Шахедом" по Слобідському району Харкова: влучання зафіксували у близько 200 метрах від модульного містечка, де з 2015 року живуть переселенці з Луганської та Донецької областей.

Вибух поблизу жителі модульного містечка почули після опівночі, говорить жителька Людмила Макарова. Вона живе у модульному містечку з родиною. За словами жінки, її наймолодша донька злякалася.

"Вночі було дуже гучно і страшно, впав "Шахед". У хаті попадали полиці, з люстри деталі. Звук, коли летів, був не дуже гучний, потім наростав. Влучання — біля магазину-складу, до вторгнення там продавали сантехніку, але вони виїхали. Мій чоловік там працював, а потім лишився без роботи", — розказала Суспільному Макарова.

За її словами, у містечку живуть до 16 родин — багато сусідів виїхали після початку вторгнення. Сама Людмила Макарова з Петрово-Красносілля (до 2016 року — Петровське — ред.) на Луганщині, у Харкові живе з 2016 року.

"Ми це все в 20016 році переживали. Повітряна тривога — найближче укриття за кілометри з два, от сидимо і боїмося. Куди з дітьми бігти?", — говорить переселенка.

Комунальники прибирають наслідки ударів російського "Шахеда" по Слобідському району Харкова, 26 березня 2024 року. Суспільне Харків/Микита Ольховський

Комунальники прибирають наслідки ударів російського "Шахеда" по Слобідському району Харкова, 26 березня 2024 року. Суспільне Харків/Микита Ольховський

Наслідки удару російського "Шахеда" по Слобідському району Харкова, 26 березня 2024 року. Суспільне Харків/Микита Ольховський

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