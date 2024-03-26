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Харківщину атакували російські "Шахеди": вибухи пролунали у Харкові, безпілотники зафіксували над Дергачами
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Харківщину атакували російські "Шахеди": вибухи пролунали у Харкові, безпілотники зафіксували над Дергачами

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шахед харків
Уламки російського "Шахеда" після влучання в землю у Харкові, 26 березня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Вибухи пролунали у Харкові 26 березня. У місті та області оголошена повітряна тривога з 00:04.

Щонайменше п'ять вибухів було чутно у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Атаку російських військ підтвердили міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

Також про безпілотники над Дергачами повідомив очільник МВА Вячеслав Задоренко.

Наслідки влучання встановлюють. Суспільне стежить за офіційними повідомленнями про російський удар по Харкову сьогодні.

Доповнено 01:50. Влучання одного з безпілотників було у землю біля нежилої будівлі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Попередньо, без поранених. У будові поряд з вирвою від вибуху вибиті шибки, зазначив мер.

Доповнено 02:00. Щонайменше вісім безпілотників збили ППО над Харківщиною, повідомив попередню інформацію очільник ОВА Синєгубов.

Доповнено 08:31: "Шахед" влучив у проїжджу частину, утворилася вирва десь в пів метри глибиною. У вирві залишився двигун БпЛА, навколо — його уламки, викрашені у чорний колір.

Харківщину атакували російські "Шахеди": вибухи пролунали у Харкові, безпілотники зафіксували над Дергачами
Вирва, в якій лишився двигун російського "Шахеда" після влучання в землю у Харкові, 26 березня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Харківщину атакували російські "Шахеди": вибухи пролунали у Харкові, безпілотники зафіксували над Дергачами
Уламки російського "Шахеда" після влучання в землю у Харкові, 26 березня 2024 року. Суспільне Харків/В’ячеслав Мавричев

Поліцейські, які оглядали місце влучання після опівночі 26 березня, повідомили кореспонденту Суспільне Харків, що травмованих унаслідок удару немає. У пошкодженій будівлі поруч перебував нічний охоронець, він не зазнав поранень.

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