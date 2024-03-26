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Обіцяв "допомогти" з водійським іспитом: у Вінниці взяли під варту 51-річного чоловіка
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Обіцяв "допомогти" з водійським іспитом: у Вінниці взяли під варту 51-річного чоловіка

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Працівники Вінницької обласної прокуратури проводять слідчі дії
Працівники Вінницької обласної прокуратури проводять слідчі дії. Фото: Вінницька обласна прокуратура

51-річного вінничанина підозрюють в організації успішної здачі іспитів з водіння за гроші. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Затримали чоловіка під час одержання ним хабаря, повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції Вінницької області.

"Перебуваючи у змові з працівниками автошколи, що знаходилась у Чернівцях, ділок оформляв фіктивні документи про нібито проходження клієнтами теоретичного і практичного курсу з водіння. А потім, на підставі отриманого сертифіката, обіцяв домовитись із адміністратором ТСЦ про безпроблемну здачу водійських іспитів", — йдеться в повідомленні.

За місцем мешкання чоловіка, у його автомобілі та у приміщенні автошколи правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Були вилучені гроші, бланки медичних довідок, печатки медичної установи, водійські посвідчення та свідоцтва про закінчення водійських курсів.

Вінничанину повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). 

Такий злочин карається позбавленням волі терміном до 8 років, з конфіскацією майна. Наразі триває слідство.

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