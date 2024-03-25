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Підпалив солому, бо не взяли на роботу: на Вінниччині затримали чоловіка, який скоїв підпал на підприємстві
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Підпалив солому, бо не взяли на роботу: на Вінниччині затримали чоловіка, який скоїв підпал на підприємстві

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На Вінниччині затримали чоловіка, який скоїв підпал на підприємстві
На фото 26-річний чоловік, якого підозрюють у підпалі соломи на підприємстві. Фото: ГУ ДСНС у Вінницькій області

На території підприємства у Самгородській громаді на Вінниччині, 23 березня, спалахнула пожежа. Вона знищила п’ять скирт, де знаходилось близько 700 тюків соломи. Після перевірки на місці події, поліцейські встановили, що пожежа була спричинена не випадково.

Про це Суспільному повідомила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська.

Попередньо, підпал влаштував 26-річний колишній працівник підприємства, якому нещодавно відмовили в працевлаштуванні. Підозрюваний зізнався у вчиненому під час слідчих дій.

Підпалив солому, бо не взяли на роботу: на Вінниччині затримали чоловіка, який скоїв підпал на підприємстві
Наслідки підпалу соломи на одному із підприємств на Вінниччині. Фото: ГУ ДСНС у Вінницькій області

Поліція розпочала розслідування згідно зі статтею 194 Кримінального кодексу України. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

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