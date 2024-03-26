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Росіяни поширюють фейк про мобілізацію 1000 студентів Київського університету ім. Шевченка
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Росіяни поширюють фейк про мобілізацію 1000 студентів Київського університету ім. Шевченка

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Росіяни поширюють фейк про мобілізацію студентів Київського університету ім. Шевченка
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Фото: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка/Facebook

Проросійські Telegram-канали поширюють дезінформацію про начебто мобілізацію на військову службу 1000 студентів Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Про це йдеться у дописі Центру протидії дезінформації у Telegram.

Пропагандистські соцмережі опублікували фото начебто наказу ректора КНУ Володимира Бугрова про звільнення від навчання 1000 студентів "у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації". У ньому зазначається, що студенти призиваються на військову службу з 21 березня.

Також у дописі пропагандистів вказується, що приводом для звільнення від навчання нібито є звернення представників СБУ і Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що цей допис є черговим фейком росіян, метою якого є зірвати мобілізацію в Україні та посіяти паніку серед населення. Для створення підробленого документа росіяни використали фотошоп.

Росіяни поширюють фейк про мобілізацію 1000 студентів Київського університету ім. Шевченка
Фейковий наказ ректора КНУ ім. Шевченка. Фото: Центр протидії дезінформації/Telegram

"По-перше, оформлення документа не відповідає вимогам законодавства для оформлення організаційно-розпорядчих документів. По-друге, нумерація наказу не відповідає нумерації, що використовується для реєстрації наказів КНУ, які розміщені у публічному доступі", — зазначають аналітики Центру.

У відомстві також звертають увагу, що так званий наказ ректора КНУ ім. Шевченка містить орфографічні помилки, що також вказує на його фальсифікацію.

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