Проросійські Telegram-канали поширюють дезінформацію про начебто мобілізацію на військову службу 1000 студентів Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Про це йдеться у дописі Центру протидії дезінформації у Telegram.

Пропагандистські соцмережі опублікували фото начебто наказу ректора КНУ Володимира Бугрова про звільнення від навчання 1000 студентів "у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації". У ньому зазначається, що студенти призиваються на військову службу з 21 березня.

Також у дописі пропагандистів вказується, що приводом для звільнення від навчання нібито є звернення представників СБУ і Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що цей допис є черговим фейком росіян, метою якого є зірвати мобілізацію в Україні та посіяти паніку серед населення. Для створення підробленого документа росіяни використали фотошоп.

Фейковий наказ ректора КНУ ім. Шевченка. Фото: Центр протидії дезінформації/Telegram

"По-перше, оформлення документа не відповідає вимогам законодавства для оформлення організаційно-розпорядчих документів. По-друге, нумерація наказу не відповідає нумерації, що використовується для реєстрації наказів КНУ, які розміщені у публічному доступі", — зазначають аналітики Центру.

У відомстві також звертають увагу, що так званий наказ ректора КНУ ім. Шевченка містить орфографічні помилки, що також вказує на його фальсифікацію.