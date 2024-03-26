Повідомили про смерть трьох військових з Рівненщини

Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини — Сергія Лажука з Дубровицької громади, Миколи Решітька із Мізоцької та Станіслава Килюшика з Вараша.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Сергій Лажук

31-річний Сергій Лажук проживав у селі Бережки Дубровицької громади.

Старший лейтенант був командиром роти, заступником командира першого стрілецького батальйону четвертої танкової бригади.

Про смерть чоловіка повідомили 25 березня, деталей у громаді не уточнили.

Про час та дату зустрічі бійця повідомлять додатково.

Микола Решітько

55-річний Микола Решітько проживав у Мізоцькій громаді. Молодший сержант помер внаслідок хвороби серця 24 березня у районі села Олександрово-Калинове, що у Донецькій області.

Деталі поховання повідомлять згодом.

Станіслав Килюшик

Станіслав Килюшик народився у Вараші, навчався у ліцеї №3. У 2018 році здобув спеціальність електрозварника у ПТУ ВП РАЕС. Проходив строкову службу у 2020 році.

23-річного чоловіка мобілізували до війська на початку листопада 2022 року. Служив оператором 1 відділення безпілотних авіаційних комплексів роти вогневої підтримки 68-ої окремої єгерської бригади. Мав статус УБД та за час служби отримав відзнаку командувача Сухопутних військ ЗСУ "За звитягу".

Молодший сержант помер 22 березня у харківській лікарні.

Про час та дату прощання повідомлять додатково.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook