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Нападали на громадян та крали їхні речі: на Хмельниччині судитимуть трьох чоловіків
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Нападали на громадян та крали їхні речі: на Хмельниччині судитимуть трьох чоловіків

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На Хмельниччині судитимуть трьох чоловіків з міста Нетішин, які, за версією досудового слідства, нападали на громадян та крали їхні речі.

Про це повідомили поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, події сталися у січні цього року в місті Нетішин.

"Чоловіки у вечірній час, попередньо змовившись, напали на перехожого прямо на вулиці. Вони побили потерпілого та заволоділи його особистими речами. Чоловік від отриманих травм втратив свідомість. Після скоєного, залишивши свою жертву напризволяще, нападники втекли. І буквально за кілька хвилин пограбували ще одного місцевого жителя. Йому завдали декілька ударів в обличчя і відібрали смартфон, гроші, документи та банківські картки. Пізніше зловмисники ще й розрахувались викраденою карткою в магазині", — йдеться у повідомленні.

Чоловіки, які нападали на громадян та крали їхні речі, 2024 рік
Чоловіки, яких підозрюють у нападі на людей та крадіжках, 2024 рік. Поліція у Хмельницькій області

Поліцейські з’ясували, що до вчинення злочинів можуть бути причетні троє місцевих чоловіків віком 19, 24 та 25 років. Невдовзі їх затримали. Слідчі поліції завершили розслідування. Матеріали скеровано на розгляд суду.

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