З полеглим бійцем Василем Гомою прощатимуться на Хмельниччині

Хмельниччина втратила на війні ще одного захисника — стало відомо про загибель старшого солдата Василя Гоми.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла завідувачка сектору інформаційної політики Віньковецької селищної ради Богдана Піменова.

За її інформацією, загинув Василь Гома 23 березня 2024 року.

На захист України боєць став з перших днів повномасштабного вторгнення. Василь Гома був старшим оператором взводу протитанкових ракетних комплексів.

Чоловік проживав у селі Гринева Віньковецької громади. Василю назавжди 37 років.

Як розповіла Богдана Піменова, у полеглого бійця залишилась мати.

Дату та час прощання з Василем Гомою у громаді повідомлять додатково.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.