На Хмельниччині прощатимуться з захисником Василем Кухарем

Боронячи Україну загинув сержант Василь Кухар з Кам'янець-Подільського району Хмельниччини. Життя бійця обірвалось 22 березня 2024 року.
Про це Суспільне Хмельницький розповів голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.
За його інформацією, загинув Василь Кухар виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Чоловік родом з села Пижівка Новоушицької громади. Народився боєць 23 грудня 1980 року. Василю назавжди 44 роки.
Василя до лав ЗСУ мобілізували у квітні 2023 року. Захисник був командиром відділення.
У загиблого бійця залишилися батьки та брат.
Дату та час прощання з Василем Кухарем повідомлять додатково.
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