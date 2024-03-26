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На Хмельниччині прощатимуться з захисником Василем Кухарем
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На Хмельниччині прощатимуться з захисником Василем Кухарем

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Боєць Василь Кухар
Боєць Василь Кухар. Михайло Сімашкевич

Боронячи Україну загинув сержант Василь Кухар з Кам'янець-Подільського району Хмельниччини. Життя бійця обірвалось 22 березня 2024 року.

Про це Суспільне Хмельницький розповів голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

За його інформацією, загинув Василь Кухар виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Чоловік родом з села Пижівка Новоушицької громади. Народився боєць 23 грудня 1980 року. Василю назавжди 44 роки.

Василя до лав ЗСУ мобілізували у квітні 2023 року. Захисник був командиром відділення.

У загиблого бійця залишилися батьки та брат.

Дату та час прощання з Василем Кухарем повідомлять додатково.

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