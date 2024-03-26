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На Хмельниччині попрощалися із солдатом Михайлом Данилюком
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На Хмельниччині попрощалися із солдатом Михайлом Данилюком

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Загинув Михайло Данилюк
Михайло Данилюк з Донеччини, який загинув 20 березня 2024 року в бою на Донеччині, 2024 рік. Старокостянтинівська міська рада

Сьогодні, 26 березня, у Старокостянтинівській громаді, що на Хмельниччині, в останню путь провели 44-річного солдата Михайла Данилюка, який загинув 20 березня 2024 року на Донеччині.

Про це повідомили у Старокостянтинівській міській раді.

Михайло Данилюк до повномасштабного вторгнення працював на заводі "Катіон" у Хмельницькому. У квітні 2023 року був призваний до лав ЗСУ.

21 листопада цього року Михайло Данилюк мав би відзначити 45-річний ювілей. Втім, не судилося. Його життя обірвалося в бою за Україну 20 березня в районі населеного пункту Тоненьке Покровського району Донецької області.

У військовослужбовця залишилися мати, сестри та брат.

Поховали Михайла Данилюка на сільському кладовищі у селищі Стецьки.

"Вічна пам’ять та шана герою", — написали у Старокостянтинівській міській раді.

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