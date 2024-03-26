Скільки заробляють керівники комунальних підприємств Хмельницького

Найбільше у 2023 році серед директорів житлово-комунальних підприємств Хмельницького заробив директор КП "Управляюча муніципальна компанія "Південно-Західна", а найменше — директор УМК "Дубове".

Про це Суспільне Хмельницький дізналось у відповідь на інформаційні запити. Наразі розповідаємо про заробітну плату керівників хмельницьких підприємств житлово-комунального господарства. Читайте третій матеріал із серії "Зарплати "комунальників".

Директор УМК "Озерна" Валентина Тимошенко

Валентина Тимошенко. Фото: Хмельницька міська рада

Середньомісячна заробітна плата у 2023 році у Валентини Тимошенко була 37 тисяч 679 гривень.

Найбільшу зарплату вона отримала у червні – 56 тисяч 174 гривні, найменшу — у лютому – 11 тисячі 700 гривень.

У червні Валентина Тимошенко пішла у відпустку і отримала 30 тисяч 487 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

Протягом року керівник підприємства мала п’ять квартальних премій, найбільшу — у липні (31 тисячу гривень).

Загальна сума на оплату праці Валентини Тимошенко у 2023 році (без вирахування податків) склала 452 тисячі 148 гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Директор УМК "Проскурівська" Олександр Здоровик

Середньомісячна заробітня плата у Олександра Здоровика минулого року була 36 тисяч. Найбільшу зарплату він отримав у квітні — 69 тисяч, найменшу – у лютому — 18 тисяч.

Протягом року керівник підприємства отримав одноразову річну премію у сумі 18 тисяч, а також чотири квартальні премії (найвищу — у квітні — 29 тисяч гривень).

Загальна сума на оплату праці Олександра Здоровика у 2023 році (без вирахування податків) склала 432 тисячі гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Директор УМК "Південно-Західна" Олег Зярко

Олег Зярко. Фото: Суспільне Хмельницький

Середньомісячна зарплата (разом з преміями, винагородами та матеріальною допомогою) минулого року у Олега Зярко склала 40 тисяч 941 гривня.

Найбільше він отримав у березні — 79тисяч 265 гривень, а найменше – у лютому — 18 тисяч гривень.

У березні Олег Зярко пішов у відпустку та отримав 26 тисяч 741 гривню матеріальної допомоги на оздоровлення.

Найбільшу квартальну премію він отримав у липні — 40 тисяч 772 гривні.

Загальна сума на оплату праці Олега Зярко у 2023 році (без вирахування податків) склала 491 тисяча 298 гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Директор УМК "Дубове" Віктор Герасимчук

Віктор Герасимчук. Фото: МТРК "Місто"

У відповідь на запит Суспільного щодо нарахування заробітної плати директору підприємства, нам надали інформацію за період з 27 липня по 31 грудня 2023 року. Адже Віктор Герасимчук був призначений на посаду директора УМК "Дубове" саме 27 липня 2023.

Найбільша заробітна плата минулого року у нього була у жовтні — 41 тисяча 328 гривень. Найменшу було нараховано у липні — 3 тисячі 142 гривні.

У жовтні керівник підприємства отримав квартальну премію у сумі 19 тисяч 328 гривень.

Загальна сума на оплату праці Віктора Герасимчука у 2023 році (без вирахування податків) склала 132 тисячі 471 гривня.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Керівник УМК "Центральна" Ігор Білокриницький

Ігор Білокриницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Середньомісячна зарплата у Ігоря Білокриницького у 2023 році була 40 тисяч 928 гривень. Найбільшу заробітну плату він отримав у серпні — 75 тисяч 156 гривень. Тоді він пішов у відпустку та отримав 13 тисяч 846 гривень матеріальної допомоги та 36 тисяч гривень — квартальної премії.

Найменшу зарплату керівнику підприємства було нараховано у лютому — 18 тисяч гривень.

Загальна сума на оплату праці Ігорю Білокриницькому у 2023 році (без вирахування податків) склала 491 тисяча 138 гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Виконуючий обов'язки директора КП "БРЕД" Віталій Засоренко

Віталій Засоренко. Фото: Суспільне Хмельницький

Середньомісячна зарплата у 2023 у Віталія Засоренка була 32 тисячі 157 гривень.

Найбільшу заробітну плату він отримав у липні — 65 тисяч 500 гривень, а найменшу — у січні — 16 тисяч 657 гривень.

Протягом року виконуючий обов’язки директора підприємства мав три квартальні премії — по 31 тисячі 500 гривень.

Загальна сума на оплату праці Віталію Засоренку у 2023 році (без вирахування податків) склала 385 тисяч 884 гривні.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Керівник КП по зеленому будівництву і благоустрою міста Олена Мельникова

Олена Мельникова. Фото: Хмельницька міська рада

Середньомісячна зарплата у Олени Мельникової у 2023 році склала 40 тисяч 761 гривню.

Найбільша заробітна плата в неї була у квітні — 95 тисяч 737 гривень. Тоді керівник підприємства пішла у відпустку і отримала 32 тисячі 166 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

Найменшу зарплату було нараховано у січні — 19 тисяч 893 гривні.

Протягом року керівник підприємства отримала чотири квартальні премії, найбільшу — у квітні та жовтні (по 37 тисяч 500 гривень).

Загальна сума на оплату праці Олени Мельникової у 2023 році (без вирахування податків) склала 489 тисяч 139 гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Директор КП "Технагляд" Андрій Петрук

Андрій Петрук. Фото: Хмельницька міська рада

Середньомісячна зарплата (разом з преміями, винагородами та матеріальною допомогою) минулого року у Андрія Петрука склала 35 тисяч 932 гривні.

Найбільше він отримав у грудні — 99 тисяч 247 гривень, а найменше – у лютому — 14 тисяч.

Найбільшу премію директор підприємства отримав у грудні — 36 тисяч гривень, а також винагороду за вислугу років — 36 тисяч.

Загальна сума на оплату праці Андрію Петруку у 2023 році (без вирахування податків) склала 431 тисяча 189 гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Заробітна плата керівників комунальних медичних установ за 2023 рік. Фотоколаж Суспільне Хмельницький

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.