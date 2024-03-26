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Скільки заробляють керівники комунальних підприємств Хмельницького
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Скільки заробляють керівники комунальних підприємств Хмельницького

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Зарплата керівників комунальних підприємств у 2023
Зарплата керівників комунальних підприємств. Фотоколаж: Суспільне Хмельницький

Найбільше у 2023 році серед директорів житлово-комунальних підприємств Хмельницького заробив директор КП "Управляюча муніципальна компанія "Південно-Західна", а найменше — директор УМК "Дубове".

Про це Суспільне Хмельницький дізналось у відповідь на інформаційні запити. Наразі розповідаємо про заробітну плату керівників хмельницьких підприємств житлово-комунального господарства. Читайте третій матеріал із серії "Зарплати "комунальників".

Директор УМК "Озерна" Валентина Тимошенко

Валентина Тимошенко
Валентина Тимошенко. Фото: Хмельницька міська рада

Середньомісячна заробітна плата у 2023 році у Валентини Тимошенко була 37 тисяч 679 гривень.

Найбільшу зарплату вона отримала у червні – 56 тисяч 174 гривні, найменшу — у лютому – 11 тисячі 700 гривень.

У червні Валентина Тимошенко пішла у відпустку і отримала 30 тисяч 487 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

Протягом року керівник підприємства мала п’ять квартальних премій, найбільшу — у липні (31 тисячу гривень).

Загальна сума на оплату праці Валентини Тимошенко у 2023 році (без вирахування податків) склала 452 тисячі 148 гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького
Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Директор УМК "Проскурівська" Олександр Здоровик

Середньомісячна заробітня плата у Олександра Здоровика минулого року була 36 тисяч. Найбільшу зарплату він отримав у квітні — 69 тисяч, найменшу – у лютому — 18 тисяч.

Протягом року керівник підприємства отримав одноразову річну премію у сумі 18 тисяч, а також чотири квартальні премії (найвищу — у квітні — 29 тисяч гривень).

Загальна сума на оплату праці Олександра Здоровика у 2023 році (без вирахування податків) склала 432 тисячі гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького
Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Директор УМК "Південно-Західна" Олег Зярко

Олег Зярко
Олег Зярко. Фото: Суспільне Хмельницький

Середньомісячна зарплата (разом з преміями, винагородами та матеріальною допомогою) минулого року у Олега Зярко склала 40 тисяч 941 гривня.

Найбільше він отримав у березні — 79тисяч 265 гривень, а найменше – у лютому — 18 тисяч гривень.

У березні Олег Зярко пішов у відпустку та отримав 26 тисяч 741 гривню матеріальної допомоги на оздоровлення.

Найбільшу квартальну премію він отримав у липні — 40 тисяч 772 гривні.

Загальна сума на оплату праці Олега Зярко у 2023 році (без вирахування податків) склала 491 тисяча 298 гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького
Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Директор УМК "Дубове" Віктор Герасимчук

Віктор Герасимчук
Віктор Герасимчук. Фото: МТРК "Місто"

У відповідь на запит Суспільного щодо нарахування заробітної плати директору підприємства, нам надали інформацію за період з 27 липня по 31 грудня 2023 року. Адже Віктор Герасимчук був призначений на посаду директора УМК "Дубове" саме 27 липня 2023.

Найбільша заробітна плата минулого року у нього була у жовтні — 41 тисяча 328 гривень. Найменшу було нараховано у липні — 3 тисячі 142 гривні.

У жовтні керівник підприємства отримав квартальну премію у сумі 19 тисяч 328 гривень.

Загальна сума на оплату праці Віктора Герасимчука у 2023 році (без вирахування податків) склала 132 тисячі 471 гривня.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького
Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Керівник УМК "Центральна" Ігор Білокриницький

Ігор Білокриницький
Ігор Білокриницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Середньомісячна зарплата у Ігоря Білокриницького у 2023 році була 40 тисяч 928 гривень. Найбільшу заробітну плату він отримав у серпні — 75 тисяч 156 гривень. Тоді він пішов у відпустку та отримав 13 тисяч 846 гривень матеріальної допомоги та 36 тисяч гривень — квартальної премії.

Найменшу зарплату керівнику підприємства було нараховано у лютому — 18 тисяч гривень.

Загальна сума на оплату праці Ігорю Білокриницькому у 2023 році (без вирахування податків) склала 491 тисяча 138 гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького
Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Виконуючий обов'язки директора КП "БРЕД" Віталій Засоренко

Віталій Засоренко
Віталій Засоренко. Фото: Суспільне Хмельницький

Середньомісячна зарплата у 2023 у Віталія Засоренка була 32 тисячі 157 гривень.

Найбільшу заробітну плату він отримав у липні — 65 тисяч 500 гривень, а найменшу — у січні — 16 тисяч 657 гривень.

Протягом року виконуючий обов’язки директора підприємства мав три квартальні премії — по 31 тисячі 500 гривень.

Загальна сума на оплату праці Віталію Засоренку у 2023 році (без вирахування податків) склала 385 тисяч 884 гривні.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького
Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Керівник КП по зеленому будівництву і благоустрою міста Олена Мельникова

Олена Мельникова
Олена Мельникова. Фото: Хмельницька міська рада

Середньомісячна зарплата у Олени Мельникової у 2023 році склала 40 тисяч 761 гривню.

Найбільша заробітна плата в неї була у квітні — 95 тисяч 737 гривень. Тоді керівник підприємства пішла у відпустку і отримала 32 тисячі 166 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

Найменшу зарплату було нараховано у січні — 19 тисяч 893 гривні.

Протягом року керівник підприємства отримала чотири квартальні премії, найбільшу — у квітні та жовтні (по 37 тисяч 500 гривень).

Загальна сума на оплату праці Олени Мельникової у 2023 році (без вирахування податків) склала 489 тисяч 139 гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького
Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Директор КП "Технагляд" Андрій Петрук

Андрій Петрук
Андрій Петрук. Фото: Хмельницька міська рада

Середньомісячна зарплата (разом з преміями, винагородами та матеріальною допомогою) минулого року у Андрія Петрука склала 35 тисяч 932 гривні.

Найбільше він отримав у грудні — 99 тисяч 247 гривень, а найменше – у лютому — 14 тисяч.

Найбільшу премію директор підприємства отримав у грудні — 36 тисяч гривень, а також винагороду за вислугу років — 36 тисяч.

Загальна сума на оплату праці Андрію Петруку у 2023 році (без вирахування податків) склала 431 тисяча 189 гривень.

Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького
Скріншот відповіді на запит Суспільного щодо зарплат керівників комунальних підприємств Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Заробітна плата керівників комунальних медичних установ за 2023 рік
Заробітна плата керівників комунальних медичних установ за 2023 рік. Фотоколаж Суспільне Хмельницький

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