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Військові РФ з різного озброєння обстріляли 7 громад Сумщини
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Військові РФ з різного озброєння обстріляли 7 громад Сумщини

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Протягом дня 25 березня військові РФ 27 разів обстрілювали Сумщину, всього зафіксовано 72 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська та Свеська громади.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Н️а Краснопільську громаду військові РФ з безпілотника скинули 4 вибухівки, також в громаді був обстріл з артилерії (5 вибухів) та удари FPV-дронами.

По Великописарівській громаді з гелікоптера вдарили некерованими авіаційними ракетами (8 вибухів), з літака тактичної авіації — керованими авіаційними бомбами (2 вибухи). Був обстріл з реактивної системи залпового вогню (8 вибухів) та мінометний обстріл (10 вибухів). Також було 7 обстрілів FPV-дронами та скидання вибухівки з безпілотників.

У Білопільській громаді зафіксовано обстріли FPV-дронами (3 вибухи) та ракетний обстріл з гелікоптера (2 вибухи).

По Свеській громаді відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На територію Юнаківської громади з безпілотника скинули вибухівку.

Новослобідську громаду обстрілювали з мінометів (8 вибухів).

На територію Середино-Будської громади військові РФ скинули 7 мін.

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