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Сили ППО знищили 12 дронів, якими атакувала РФ
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Сили ППО знищили 12 дронів, якими атакувала РФ

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Мобільна група ППО
Мобільна група ППО. Фото: Сумська ОВА

Уночі 26 березня 2024 року Росія атакувала територію України 12 ударними безпілотниками типу Shahed та двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини. Сили ППО знищили усі 12 "шахедів".

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запускали дрони-камікадзе із мису Чауда у Криму та Курської області РФ.

"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито усі 12 "шахедів", — йдеться у повідомленні.

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