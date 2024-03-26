Сили ППО знищили 12 дронів, якими атакувала РФ

Уночі 26 березня 2024 року Росія атакувала територію України 12 ударними безпілотниками типу Shahed та двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини. Сили ППО знищили усі 12 "шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни запускали дрони-камікадзе із мису Чауда у Криму та Курської області РФ.
"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито усі 12 "шахедів", — йдеться у повідомленні.
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