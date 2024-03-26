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Удари по прибережних громадах, дронова атака: як минула доба на Миколаївщині
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Удари по прибережних громадах, дронова атака: як минула доба на Миколаївщині

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військові, дрони, атака
Український військовий на бойові позиції. Фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

У ніч на 26 березня 2024 року Сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три безпілотники типу "Shahed-131/136". Також за добу російська армія завдала ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм.

За інформацією оперативного командування "Південь", російські військові спрямували у південному регіоні три ударних дрони типу "Shahed-131/136".

"Всі три дрони знищено над Миколаївщиною. Бойова робота по повітряних цілях тривала пів години. Пошкоджень та постраждалих не зафіксовано", — йдеться в повідомлені.

Також у зведенні Миколаївської військовій адміністрації зазначили, що 25 березня о 08:32 підрозділи армії РФ завдали артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади Миколаївського району. Поранених людей немає.

Крім того, 25 березня о 09:00 та об 11:00 обстріли з артилерії зафіксували по акваторії Очаківської громади. Ніхто не травмувався, повідомили в ОВА.

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