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За рік в Україні виявили 47 агентурних мереж — глава СБУ
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За рік в Україні виявили 47 агентурних мереж — глава СБУ

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Василь Малюк
Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: СБУ

Служба безпеки торік виявила 47 агентурних мереж, які працювали над тим, щоб підірвати національну безпеку України.

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV під час телемарафону "Єдині новини".

За його словами, російські спецслужби курували діяльність зрадників. Водночас він підкреслив, що вдалося їх обіграти.

"Я б не недооцінював ворога. Скажу, що вони є сильними спецслужбами, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. Відповідним маркером нашої результативності є результат за минулий рік, коли були виявлені 47 агентурних мереж... Це різнокаліберні агентурні мережі: від тих, де діяли чинні народні депутати, до тих, де діяли окремі представники Сил оборони", — розповів Малюк.

Очільник української спецслужби пригадав викриття і затримання групи радикально налаштованих молодиків, які діяли на Київщині, і які за завданням ФСБ Росії пройшли курси операторів бойових дронів та придбали ці дрони. СБУ їх затримала тоді, коли зрадники готувалися знищити Patriot.

Іншу агентурну мережу викрили на Одещині, куратор якої перебував у Придністровському регіоні Молдови. Спецслужба змогла виманити його на підконтрольну Україні територію і схопила.

Інша група, за словами Малюка, входили чинні та екснардепи Олександр Дубінський, Андрій Деркач, їх курував перший заступник російського ГПУ ,уродженець Вінниччини Володимир Алексєєв.

"Я серед особового складу називаю це справжніми "гадюшниками" і кожну, вибачте, таку гадюку ми маємо задокументувати. Сьогодні підхід в документуванні злочинів проти основ національної безпеки є таким: ми маємо виявити всіх і задокументувати всю мережу, а не одноосібного держзрадника. І тут використовується досвід, який ми свого часу здобули в ході документування транснаціональної злочинності", — підкреслив голова СБУ.

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