У Флориді заборонили дітям до 14 років мати облікові записи в соціальних мережах

Губернатор американського штату Флорида Рон ДеСантіс підписав законопроєкт, який забороняє дітям віком до 14 років мати власні облікові записи в соціальних мережах.

Про це повідомляється в пресрелізі офісу губернатора.

Зазначається, що 14- і 15-річним дозволено мати акаунти за згодою батьків.

Новий закон також запроваджує абсолютне вікове обмеження в 14 років і вимагає від інтернет-компаній видаляти облікові записи користувачів, які молодші за цей вік. Акаунти 14- та 15-річних також повинні бути видалені, якщо батьки не дали згоди.

Компанії повинні використовувати зовнішню систему перевірки, щоб підтвердити, що користувачі достатньо дорослі.

"Соціальні медіа завдають шкоди дітям різними способами. Зокон дає батькам більше можливостей захистити своїх дітей", — сказав губернатор Рон ДеСантіс.

Зокрема, цей законопроєкт: