Останні новини Харкова та Харківської області за 26 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
На Куп’янському напрямку РФ наступальних дій не вела — Генштаб
РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка, повідомили у Генштабі.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка.
У Золочівській громаді внаслідок обстрілу поранена жінка
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За її даними, росіяни обстріляли Олександрівку: частково зруйновано та пошкоджено понад 10 житлових будинків, будівлю амбулаторії центру первинної медичної допомоги, адміністративні будівлі.
"Легкі тілесні ушкодження отримала жінка 56 років, медики надали їй допомогу на місці. Попередньо, російські військовослужбовці обстріляли населений пункт з РСЗВ "Град", — сказано у повідомленні.
Росіяни обстріляли Куп'янськ з артилерії: відомо про пораненого
За даними облпрокуратури, близько 15:30 російські військові обстріляли Купʼянськ, 55-річний чоловік поранений. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. За попередніми даними, РФ обстріляла місто з РСЗВ "Ураган".
Удар по Шевченковому: дані поліції
Російська ракета Х-35у поцілили в гуртожиток спортивного коледжу у Шевченківському районі Харкова, повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його даними, після вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами.
Невідповідність відключень світла графікам: в обленерго пояснили, чому так відбувається
Обсяги руйнувань поки що не дозволяють одночасно подавати електрику до всіх домоволодінь. Графіки, які були складені і розповсюджені раніше, доводиться корегувати, і це пов'язано з певними технологічними процесами, каже пресслужба обленерго.
"Енергетики знають свою справу і роблять все можливе, щоб не допустити перенавантаження мережі, яке в свою чергу може призвести до виходу обладнання з ладу та нових аварійних ситуацій. І так, з певних причин відключати іноді потрібно інакше, аніж прописано у графіку", — сказано у повідомленні.
Зараз ми фіксуємо звернення від вас щодо невідповідності годин вимкнення або тривалості відключень. Хочемо запевнити, що ми в курсі і володіємо інформацією у повному обсязі. А також просимо не забувати, що стало причиною ситуації з електропостачанням в місті, і кого в цьому треба звинувачувати. Енергетики працюють день і ніч, щоб у ваших оселях було світло. Тому наполегливо просимо вас з розумінням поставитися до відключень не за графіком, а також тих незручностей, які у зв'язку з цим можуть у вас виникати.
Засудили жителя Харківщини на 12 років за співпрацю з РФ
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Засуджений, за даними СБУ, після захоплення Ізюма став до лав окупаційної філії "МВС РФ", став "дільничим", а згодом — "інспектором ДПС".
"Після зарахування до окупаційного органу колаборанту видали формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення", з яким він безперешкодно переміщувався у захопленому на той час райцентрі. Перебуваючи на "посадах", колаборант допомагав загарбникам фабрикувати "справи" проти учасників руху опору в регіоні", — сказано у повідомленні.
Для цього він "здавав" російським окупантам адреси проживання українських патріотів, які залишились у місті і чинили спротив кремлівському режиму. Також зловмисник об’їжджав територію громади та слідкував за дотриманням "заборони" від місцевої окупаційної адміністрації РФ щодо проведення масових зібрань.
За даними СБУ, під час таких "рейдів" окупанти прямо посеред вулиці ув’язнювали учасників проукраїнських акцій та відвозили їх до російських катівень.
"Після звільнення Ізюма колаборант намагався "залягти на дно", щоб уникнути покарання. Однак йому це не вдалося. Співробітники СБУ викрили злочинні дії фігуранта і затримали його у ході стабілізаційних заходів", — сказано у повідомленні.
Окрім 12 років позбавлення волі у чоловіка конфіскували майно.
У Харкові в ніч на 26 березня не вводили обмежень щодо електропостачання попри руйнування енергетичної інфраструктури
Це позитивний сигнал, що свідчить про покращення ситуації, сказав під час брифінгу голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, обмеження вводять лише вдень, коли зростає споживання.
За його словами, є чіткий план, що енергетики будуть робити, щоб розв'язати ситуацію з електропостачанням.
"Є три технічні рішення, які ми реалізуємо одночасно. Те з них, що спрацює найшвидше, могло стати тим елементом, за допомогою якого ми зможемо повністю відновити електропостачання в місті. Досить важко гарантувати конкретні терміни. Ми говоримо про орієнтовно до двох тижнів, коли енергетики зможуть відновити нормальне електропостачання Харкова за умови, що не буде нових масштабних руйнувань", — говорить голова правління "Укренерго".
У метро Харкова зменшили інтервали руху
Про це у нацмарафоні повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Сьогодні працює метрополітен, у годину пік ми скоротили інтервали з 20 хвилин до 12-14 хвилин між потягами. Працюємо над тим, щоб скорочувати інтервали. Але також в нас працюють муніципальні автобуси, які підвозять людей до станцій метрополітену. Працюють на інших маршрутах. Що стосується електричного електротранспорту — я маю на увазі трамваї, тролейбуси – вони не працюють", — сказав Терехов.
З півночі Харківської області можуть оголосити евакуацію
Мова йде про населені пункти Богодухівського та Харківського районів, повідомив у нацмарафоні керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, рішення про це ще не ухвалили.
"Ситуація контрольована, але все одно ми маємо аналізувати ситуацію у населених пунктах, де необхідно оголошувати обов’язкову евакуацію. Зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області, це Богодухівський, Харківський райони, щоб там оголосити обов’язкову евакуацію, можливо, примусову — саме дітей з тих населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами", — говорить Синєгубов.
Так само продовжуємо аналізувати Вовчанський і Куп’янський напрямки, щоб розширювати евакуаційні процеси. Місць у нас вистачає — і в самому Харкові, і за його межами. Враховуючи важку ситуацію з електропостачанням, у нас зарезервовані місця у сусідніх областях, а також у Житомирській, Львівській, Івано-Франківській.
Синєгубов додав, що майже завершили примусову евакуацію дітей з двох громад Куп’янського напрямку — вивезли майже 160 дітей з родинами.
Атака "Шахедів" вночі: відео Суспільне Харків
Наслідки влучання у Слобідському районі Харкова
Росіяни атакували Шевченківський район Харкова ракетою Х-35У
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
"Пошкоджено нежитлову будівлю. У багатоповерхівці вибито вікна, є пошкодження фасаду. Гостру реакцію на стрес отримав 64-річний цивільний чоловік. За попередніми даними, удар був завданий крилатою ракетою Х-35У", — сказано у повідомленні.
Харківський Євромайдан: подкаст Українського Радіо Харкова
"Росіяни хотіли захопити нас тоді ще відносно м'якою силою. Вони тут створювали різні рухи, підтримку сепаратистів, демонстрацію, що це не Україна, а Росія і таке інше, — згадує березень 2014 року учасник харківського Євромайдану Борис Рєдін.
Як відстоювали Харків 10 років тому та як триколор на будівлі ОДА змінив сприйняття тих подій — подкаст Українського Радіо Харкова.
У Шевченковому горіла машина
Пожежа сталася о 07:37, повідомили у ДСНС Луганщини.
"По прибуттю на місце події місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що палає автомобіль Opel Vectra, у якого під час руху загорівся моторний відсік. Пожежу було оперативно ліквідовано о 08:00. Водій машини, який намагався спочатку самостійно загасити займання, не постраждав", — сказано у повідомленні.
Поліція розкрила справу про пограбування під час блекауту
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
"24 березня близько 04:40 під час дії комендантської години поліцейські зупинили автомобіль "Москвич". В багажнику транспортного засобу правоохоронці виявили чотири колеса. Поліцейські встановили, що 33 та 55-річні мешканці Зміївського району зняли чотири колеса з припаркованої біля будинку автівки Renault", — сказано у повідомленні.
Сума матеріальної шкоди становить 18 тисяч гривень, кажуть у поліції. Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Прикордонники на Харківщині знищили російський комплекс спостереження
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
"Харківщина. Дрон-камікадзе прикордонників знищив черговий комплекс спостереження "Муром-М", — сказано у повідомленні.
Удар по Шевченківському району Харкова: люди поранень не зазнали
Внаслідок російського удару по Шевченківському району Харкова пошкоджена нежитлова будівля, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, у багатоповерхівці поруч повилітали шибки. Люди поранень не зазнали.
У Харкові було чути ще два вибухи
Один з них прозвучав після відбою повітряної тривоги о 12:12.
Погода на 27 березня на Харківщині: дані регіонального гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів; Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер північний, 5-10 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°тепла.
Удар по Харкову: що відомо
Війська РФ вдарили по цивільній житловій інфраструктурі у Шевченківському районі Харкова, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, інформація про поранених чи загиблих на цей час не надходила.
У Харкові пролунав вибух
У північній частині Харкова за хвилину до оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. Влучання зафіксували у Шевченківському районі Харкова, повідомив попередні дані міський голова Терехов.
Для понад 200 точок обліку електроенергії в Харкові діють погодинні графіки відключень
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"В області через бойові дії довготривало залишаються знеструмленими 16,3 тисячі домогосподарств у 62 населених пунктах", — зазначила у повідомленні.
Три з п'яти збитих на території Харківщини російських БпЛА знешкодили нацгвардійці
Про це повідомила пресслужба Східного об'єднання Національної гвардії.
Безпілотники збили екіпажі трьох вогневих груп 5-ї Слобожанської бригади.
"Гвардійці з позивними "Готем", "Українець", "Нічний", "Вій", "Батько", "Чуб", "Вага" та "Митяй" до початку широкомасштабної війни були фахівцями суто мирних професій: будівельники, слюсарі, тренери з кікбоксінгу, машиніст електротягу, електро-газозварювальник. Але широкомасштабна агресія Росії змусила їх взяти до рук зброю, стати на захист своїх родин, засвоїти нові види озброєння та постійно вдосконалювати свої навички", — сказано в повідомленні.
Зранку 26 березня росіяни з "Граду" обстріляли Олександрівку на Харківщині
Про це Суспільне Харків повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко.
"У результаті ударів о 08:30 пошкоджені ліцей, котельна, два автомобілі, приміщення старостинського округу, дев'ять приватних будинків та господарчі споруди. Без поранених", — зазначив Коваленко.
У Харкові — нестача усіх груп донорської крові
Про це повідомила пресслужба Харківського обласного центра служби крові.
"Не відкладайте візит до нас. Лягло світло — лягли й наші запаси крові. Бізнеси, волонтери, структури — будь ласка, обʼєднуйтесь та колективно приходьте здавати кров", — сказано в повідомленні
За даними пресслужби центру, працюють пункти крові на вул. Клочківській та у ТРЦ "Нікольський".
Донори можуть приходити на здачу з паспортом та ІПН без попереднього запису, а також звертатися за номером 095 570 4766.
У Харкові замінили 240 пожежних гідрантів
Про це повідомила пресслужба "Харківводоканалу".
"У цьому році вже замінили 82 гідранти, а відремонтували – 75. Як і раніше, внаслідок жорстокої ворожої агресії, залишається велика ймовірність виникнення спалахів та пожеж, а тому спеціальні механізми для боротьби з вогнем повинні завжди знаходитись виключно у справному стані", — сказано у повідомленні.
Усі медзаклади Харкова під'єднані до мережі
Про це Суспільне Харків повідомила заступниця міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту Світлана Горбунова-Рубан.
"У Харкові — 102 медзаклади, 63 з них міського підпорядкування. На зараз всі з електропостачанням. На випадок відключення маємо 807 генераторів потужністю від п'яти до 300 кВт, всі забезпечені запасом палива на дві доби", — зазначила Горбунова-Рубан.
Тракторист підірвався на протитанковій міні в Балаклійській громаді
Підрив стався на полі поблизу Пришиба, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор отримав поранення", — сказано в повідомленні.
Пожежі на Харківщині: дані ДСНС
Рятувальники протягом 25 березня 81 раз виїжджали на ліквідацію пожеж, чотири з яких спричинили російські обстріли, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 60 пожеж в екосистемах на загальній площі 34,8 га", — сказано в повідомленні.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Артилерійських та мінометних ударів РФ протягом 25 березня зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище, Синьківка, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
- О 23:30 армія РФ обстріляла Московку Куп'янського району;
- О 23:00 росіяни вдруге атакували Вовчанськ — на нього скинули КАБ, внаслідок чого пошкоджень зазнав один приватний будинок.
Обстріли Харківщини: дані поліції
- Вдень 26 березня Росія скинула на Дергачі фугасні авіабомби, пошкоджені та зруйновані 25 житлових будинків, повідомила пресслужба поліції Харківщини. Пораненим жінкам — від 56 до 68 років;
- О 17:45 росіяни гатили по Котлярівці та пошкодили житлові будинки;
- О 22:45 внаслідок обстрілу Московки з РСЗВ "Ураган" сталася пожежа на луках.
По Харкову вдарили російськими "Шахедами"
Вночі 26 березня безпілотник РФ влучив у землю біля нежилої будівлі в Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов. У будівлі від вибуху вибиті шибки, зазначив мер.
Поліцейські, які оглядали місце влучання після опівночі, повідомили кореспонденту Суспільне Харків, що травмованих унаслідок удару немає. У пошкодженій будівлі поруч перебував нічний охоронець, він не зазнав поранень.
Російський "Шахед" влучив у проїжджу частину, утворилася вирва десь в пів метри глибиною. У вирві залишився двигун БпЛА, навколо — його уламки, викрашені у чорний колір.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 26 березня
- Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки Харківської області;
- На Куп'янському напрямку росіяни штурмували один раз протягом 25 березня — в районі Іванівки.
Вибухи у Харкові: місто атакують російські безпілотники
Харків'яни повідомляють про вибухи у місті.
У Повітряних силах повідомили, що зафіксували російські "Шахеди" над Харковом.
Погода на 26 березня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без істотних опадів. Вдень дощ;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°тепла.