Невідповідність відключень світла графікам: в обленерго пояснили, чому так відбувається

Обсяги руйнувань поки що не дозволяють одночасно подавати електрику до всіх домоволодінь. Графіки, які були складені і розповсюджені раніше, доводиться корегувати, і це пов'язано з певними технологічними процесами, каже пресслужба обленерго.

"Енергетики знають свою справу і роблять все можливе, щоб не допустити перенавантаження мережі, яке в свою чергу може призвести до виходу обладнання з ладу та нових аварійних ситуацій. І так, з певних причин відключати іноді потрібно інакше, аніж прописано у графіку", — сказано у повідомленні.

Зараз ми фіксуємо звернення від вас щодо невідповідності годин вимкнення або тривалості відключень. Хочемо запевнити, що ми в курсі і володіємо інформацією у повному обсязі. А також просимо не забувати, що стало причиною ситуації з електропостачанням в місті, і кого в цьому треба звинувачувати. Енергетики працюють день і ніч, щоб у ваших оселях було світло. Тому наполегливо просимо вас з розумінням поставитися до відключень не за графіком, а також тих незручностей, які у зв'язку з цим можуть у вас виникати.