У Києві перехожий знайшов на вулиці гранату

У Святошинському районі Києві чоловік під час прогулянки виявив гранату. Її знешкодили вибухотехніки.

Про це інформує патрульна поліція Києва у Telegram.

Зокрема, киянин подзвонив на спецлінію "112" і розповів, що знайшов підозрілий предмет, схожий на гранату. Патрульні негайно прибули на місце і забезпечили охорону місця знахідки до прибуття слідчих і вибухотехніків. Правоохоронці нагадують алгоритм дій у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів:

категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;

не можна підіймати предмет, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;

заборонено курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться небезпечний предмет.

Що відомо про виявлення вибухонебезпечних предметів у Києві

Дві гранати виявили містяни у Солом'янському та Святошинському районах столиці 11 березня.

Раніше у столиці містяни знайшли гранату в озері на Нивках та ще один підозрілий предмет виявили в Оболонському районі. У Подільському районі Києва від детонації гранати загинув чоловік.

У Святошинському районі Києва чоловік випадково знайшов гранати на смітнику. За кілька днів містяни також виявили вибухівку в Оболонському та Голосіївському районах столиці.

Киянин знайшов у лісосмузі рештки збитого російського безпілотника "Шахед" з неушкодженою бойовою частиною. На місці знахідки працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.