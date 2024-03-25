У Центральній міській клінічній лікарні Сум зробили перше в області ендопротезування плечового суглоба.

Розповіли про операцію на сторінці медзакладу у Facebook.

У повідомленні зазначили, що у пацієнтки був деформуючий остеоартроз та асептичний некроз голівки плечового суглоба, захворювання не піддавалося консервативному лікуванню. Через те, що захворювання супроводжувалося постійним запаленням, значно вираженими больовими відчуттями та обмеженням рухів, лікарі вирішили зробити операцію з заміни плечового суглоба на ендопротез.

Пацієнтка, якій виконали ендопротезування плечового суглоба. Фото: Центральна міська клінічна лікарня

Через 4 дні після оперативного втручання жінку виписали зі стаціонару на амбулаторну реабілітацію, яка триватиме близько двох місяців.

Нагадаємо, у серпні 2022 року у Сумській міськраді затвердили рішення про програму безоплатного ендопротезування. По цій програмі в Сумах фінансуються дві лікарні: центральна міська та лікарня св. Пантелеймона.

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